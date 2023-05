23-Jähriger bei Unfall auf B26 bei Lohr verletzt

Gegen 23.45 Uhr ist der junge Mann mit seinem Mercedes auf der B26 von Sackenbach in Richtung Neuendorf unterwegs gewesen. Kurz nach dem Ortsausgang Sackenbach kam auch er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ebenfalls annähernd 60 Meter im Böschungshang. Dort prallte er an einen Baum, wurde auf die Fahrbahn abgewiesen und kam hier auf dem Dach zum Liegen. Wie die Feuerwehr Lohr mitteilt, hatte der Mann beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits das Fahrzeug verlassen. Bei dem Unfall zog sich der 23-Jährige einige Platzwunden am Kopf zu. Er wurde ins Klinikum eingeliefert. Für die Erstmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die Bundesstraße für circa 45 min vollständig und für weitere zwei Stunden halbseitig gesperrt. Der Schaden am Auto wird auf 9000 Euro und der Schaden an den Leitpfosten und am Baum auf rund 500 Euro geschätzt. Ursache für den Unfall könnte nach Einschätzung der Polizei Müdigkeit gewesen sein.

Es waren die Feuerwehr Lohr sowie die Feuerwehr Neuendorf vor Ort, die wegen der örtlichen Gegebenheiten nachalarmiert worden war. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 2.30 Uhr beendet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Partenstein. Am Dienstag gegen 16 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW Passat auf der Staatsstraße 2317 von Krommenthal in Richtung Partenstein. Kurz vor Partenstein kam er ohne erkennbaren Grund nach links von der Fahrbahn ab. Er hatte Glück im Unglück. Obwohl an der Unfallstelle der Böschungshang steil ansteigt, fuhr das Fahrzeug nur 60m im Hang entlang und kam anschließend beschädigt im Straßengraben zum Stillstand. Eine zufällig kurz nach dem Unfall vorbeikommende Notarztbesatzung leistete Erste Hilfe. Der junge Mann kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum. Der Schaden am Pkw wird auf 3000 Euro geschätzt. Ein Fremdschaden entstand nicht. Was unfallursächlich war muss noch geklärt werden.

Lohr. Zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem 76-jährigen Fahrer eines Volvos und einem Fahrschulauto samt Fahrschülerin ist es am Dienstag um 17 Uhr, in der Eichenstraße gekommen. Der 31-jährige Fahrlehrer mit seiner 18-jährigen Fahrschülerin am Steuer fuhr an einer Reihe geparkter Autos vorbei. Als dem Fahrschulauto der Volvo entgegen kam, hielt die Fahrschülerin an. Der Volvo seinerseits hielt nicht an, sondern fuhr auf den Gehweg um am Fahrschulauto vorbei zu fahren. Der Platz war jedoch nicht ausreichend, so dass es zur Berührung der Fahrzeuge kam. Es entwickelte sich im Anschluss ein Streitgespräch zwischen dem Fahrlehrer und dem 76-Jährigen. Nachdem sich beide nicht einigen konnten, wollte der Fahrlehrer die Polizei verständigen. Das war dem Senior anscheinend zu viel. Ohne seine Personalien anzugeben oder eine andere Feststellung zu ermöglichen, fuhr er davon. Der Fahrlehrer hatte sich jedoch das Kennzeichen des Volvos gemerkt, so dass die Ermittlungen wegen Unfallflucht geführt werden können. Und die Fahrschülerin hat praxisnah erlebt, was die Pflichten bei einem Unfall bedeuten und wie es nicht laufen sollte. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen wird auf 150 Euro bzw. 500 Euro geschätzt.

