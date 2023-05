22-Jähriger verunfallt auf der B469 bei Stockstadt

Kurz vor 19 Uhr wollte der 22-jährige Ford-Fahrer, der auf der Bundesstraße von Stockstadt kommend in RIchtung Mainhausen unterwegs war, an der Anschlussstelle zur ehemaligen Deponie der Bundesstraße abfahren.

Vermutlich verschätzte sich der junge Mann in der Geschwindigkeit, sodass er den Grünstreifen überfuhr, gegen ein Verkehrszeichen prallte und schließlich an einer Böschung durch die Leitplanke kurz vor einem See gestoppt wurde.

Glück im Unglück hatten die beiden Insassen: Sie wurden von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, blieben jedoch augenscheinlich unverletzt. Anders ging es dem Kleintransporter: An diesem entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Feuerwehr Stockstadt war im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Durch die Feuerwehrkräfte wurde der Transporter aus dem Graben auf die Straße zurückgezogen, wo es bis zum Eintreffen des Abschleppers seitlich abgestellt werden konnte.

Die Anschlussstelle zur Deponie war für über eine halbe Stunde komplett gesperrt.

Ralf Hettler