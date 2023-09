21-Jähriger mit zwei Promille und ohne Führerschein unterwegs

Nach der Mitteilung über einen auffälligen Pkw in der Nacht zum Sonntag konnte eine Streife der Obernburger Polizei den 21-jährigen Fahrer stoppen. Der Grund für sein Verhalten stellte sich vor Ort schnell heraus. Gegen etwa 04:15 Uhr am Sonntagmorgen ging bei der Obernburger Polizei die Mitteilung über einen VW ein, der in der Sodentalstraße immer wieder auf der Fahrbahn stehen bleiben und durch seine unsichere Fahrweise auffallen würde. Beim Eintreffen der Streife konnte der 21-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Hierbei konnten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von rund zwei Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein des 21-Jährigen konnte nicht sichergestellt werden, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Zeugenaufrufe der Polizei Obernburg

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, wurde aus einem Pkw auf einem Supermarkt-Parkplatz im Geisheckenweg ein Smartphone der Marke Xiaomi entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022 629-0 entgegen.

Zeugenaufrufe der Polizei Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Drogerie „In der Seehecke“ aus einem Pkw ein Handy und eine Geldbörse entwendet.



KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitag, zwischen 09:00 Uhr und 14:30 Uhr, wurde „Im Steiner“ ein geparkter BMW im Bereich der des vorderen linken Kotflügels angefahren.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

