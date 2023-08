18-Jährige bei Unfall in Hanau verletzt

Kurz nach 8 Uhr war die 18-Jährige mit ihrem T-Roc in Richtung Eugen-Kaiser-Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen soll sie durch eine im Fahrzeuginnenraum befindliche Wespe abgelenkt worden sein, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Straßenlaterne. Durch die Kollision kippte der VW und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die junge Frau verletzte sich leicht und kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 22.000 Euro.

Unfallflucht : Ford Fiesta beschädigt

Seligenstadt. Innerhalb einer Stunde ereignete sich am Mittwochnachmittag eine Unfallflucht in der Frankfurter Straße, bei der ein geparkter Ford Fiesta beschädigt wurde. Die Eigentümerin stellte ihr Fahrzeug gegen 15.30 Uhr auf einem Parkstreifen vor einer Bankfiliale in Höhe der Hausnummer 18 ab. Als sie zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden von etwa 1.500 Euro im vorderen Bereich ihres Wagens.

Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.