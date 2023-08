17-Jährige in Regionalbahn nach Lauda sexuell belästigt

Laut Polizeibericht führ eine 17-Jährige mit der Regionalbahn und setzte sich gegen 11:06 Uhr in eine Vierersitzgruppe, wo ein unbekannter junger Mann ihr gegenüber Platz nahm. Er sprach die Jugendliche zunächst in diversen Sprachen an. Dann berührte er gegen den Willen ihre Oberschenkel, küsste einen Oberschenkel und spreizte ihr Beine. Die Frau bat einen weiteren Mitreisenden um Hilfe, der nicht reagierte. Sie verließ den Zug in Reichenberg und informierte ihren Vater. Sie meldete sich gemeinsam mit ihrem Vater erst am Abend bei der Bundespolizei, die nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.

Hinweise an die Polizei:?Tel. 0931 32259-0