16-Jährige aus Aschaffenburg vermisst – Wer kann Hinweise geben?

Nachdem sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei bislang nicht zum Auffinden der Jugendlichen geführt haben, wird auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Die 16-jährige Jovana Kalezic verließ am Freitag, gegen 18 Uhr, die Wohnung ihrer Eltern im Stadtteil Strietwald. Nachdem sie am Abend nicht mehr nach Hause zurückgekehrt ist und seitdem auch nicht mehr für ihre Eltern erreichbar war, meldeten diese sie schließlich am Folgetag bei der Aschaffenburger Polizei als vermisst.

Die Ermittler hoffen nun insbesondere auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefahr, auf eine hilflose Lage oder die Notwendigkeit von Medikamenten. Eine detaillierte Personenbeschreibung der 16-Jährigen liegt nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter 06021/857-2230 zu melden.

Pressemitteilung Polizeipräsidium Unterfranken