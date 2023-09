14-Jähriger tot auf Schulgelände in Lohr gefunden

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilt, ist auf dem Gelände eines Schulzentrums in Lohr (Landkreis Main-Spessart) ein 14 Jahre alter Junge tot aufgefunden worden. Der Mitteilung zufolge wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Auch bei ihm handelt es sich Polizeisprecher Enrico Ball zufolge um einen Jugendlichen "im Teenager-Alter". Wie Ball unserem Medienhaus berichtete, kam am Freitag gegen 16.30 Uhr ein Jugendlicher zur Polizeiinspektion in Lohr und teilte den Beamten dort mit, sein Kumpel habe" jemanden umgebracht". Daraufhin rückte die Polizei zum Schulzentrum in der Sackenbacher Straße aus. Die Polizisten hatten gehofft, es handele sich um "einen schlechten Scherz", so Ball. Vor Ort habe man aber feststellen müssen, dass dies nicht der Fall gewesen sei.

mapi/rbb