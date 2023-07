14-Jähriger randaliert beim Fußballspiel

Einem wollte er das Fahrrad wegnehmen, einem anderen nahm er den Ball ab und schoss ihn über den angrenzenden Zaun. Den dritten griff der Aggressor tätlich an, indem er ihm einen Faustschlag auf die rechte Schläfe verpasste. Der Geschädigte kam mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Den Beschuldigten erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Hoffentlich reicht die gelbe Karte als letzte Verwarnung aus.

Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 09352/874130 oder per E-Mail anpp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de bei der Polizei zu melden.

Frontalzusammenstoß bei Lohr - eine Verletzte

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam am Donnerstagabend. Ein 31-jähriger befuhr mit seinem Pkw der Marke Mitsubishi die Rechtenbacher Straße stadtauswärts in Fahrtrichtung Rechtenbach und beabsichtigte, nach links auf ein dortiges Tankstellengelände abzubiegen. Zum selben Zeitpunkt war eine 54-jährige Frau mit ihrem Ford in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Der Mitsubishifahrer übersah den entgegenkommenden Pkw, sodass es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und sich die Airbags des Mitsubishi öffneten.

Der Mitsubishi dreht sich infolge des Zusammenstoßes um 180° und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Der Ford wurde gegen ein Schild der Tankstelle gelenkt und knickte dieses ab.

Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Mitsubishifahrer kam mit einem Schock und Verdacht auf HWS leicht verletzt ins Krankenhaus.

Unfallflucht auf Lohrer Parkplatz

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am Freitag letzte Woche im Zeitraum zwischen 14 und 15 Uhr wurde der graue Skoda Karoq des Geschädigten angefahren und im Bereich der Stoßstange beschädigt. Der Pkw stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Rexrothstraße.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Auto in Gemünden angefahren und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen, gegen 08:40 Uhr, blieb der Fahrer eines Lkw mit Anhänger in der Mühltorstraße an einem geparkten VW Transporter hängen. Dabei wurde der linke Außenspiegel eines VW Transporters beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer des Lkw stieg kurz aus, schaute sich den Schaden an und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 250,- Euro zu kümmern.

Eine aufmerksame Zeugin notierte sich das Kennzeichen und meldete den Vorfall bei der Polizei, so dass der Geschädigte vom Unfallhergang in Kenntnis gesetzt werden konnte.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Brückengeländer in Lohr touchiert

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, befuhr eine 59-Jährige mit dem Auto die Partensteiner Straße. Hierbei kam sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und stieß gegen das dortige Brückengeländer. Der Schaden am Pkw sowie am Brückengeländer wird auf jeweils ca. 1.000,- Euro beziffert.

Kleintransporter verursacht Ölspur in Burgsinn

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Kleintransporter von Fellen-Wohnrod nach Burgsinn. Hierbei wurde ein Schlauch der Servolenkung undicht und tropfte. Die Feuerwehr Burgsinn war mit 12 Einsätzkräften vor Ort, um die Ölspur im innerörtlichen Bereich (Jahnstraße) abzubinden. Zudem wurde die Straßenmeisterei verständigt.

Meldungen der Polizeistation Gemünden