14-Jähriger droht in Lohr mit Beil -Streit zwischen zwei Jugendgruppen

Am Abend des 20.07.2023 kam es aufgrund einer Bedrohungslage in der Anlagestraße (Grünanlage) zu einem Polizeieinsatz. Dort trafen zwei Jugendgruppen aufeinander, welche zunächst in einen verbalen Streit gerieten. Im Zuge dessen holte ein 14-Jähriger Ortsansässiger ein Beil hervor und lief mit diesem in Richtung einer 19-Jährigen. Als die 19-Jährige die Polizei verständigte, sprach der 14-Jährige noch eine Morddrohung gegen die junge Frau aus. Vor Eintreffen der Polizei entfernten sich einige Jugendliche sowie der Aggressor, weshalb mit Unterstützungskräften aus Gemünden, Karlstadt und Würzburg eine Fahndung eingeleitet wurde. Durch Hinweise von unbeteiligten Zeugen konnten im weiteren Verlauf der 14-Jährige, als auch das zwischenzeitlich abgelegte Beil aufgefunden werden. Im Anschluss wurde der Jugendliche zur Polizeiinspektion Lohr a.Main verbracht. Nach den erfolgten Maßnahmen, unter anderem Sicherstellung der Tatwaffe, konnte der 14-Jährige in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen den Jugendlichen wird nun strafrechtlich ermittelt. Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de



Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am 20.07.2023 wurde in einem Lebensmittelmarkt in der Rexrothstraße gegen 07:15 Uhr ein 14-jähriger Ladendieb festgestellt, welcher diverse Tabakerzeugnisse stahl. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Lohr konnten beim 14-Jährigen noch eine geringe Menge Cannabis, als auch eine nicht für ihn ausgestellte EC-Karte aufgefunden werden. Der Ladendieb war mit Ausreden nicht verlegen, jedoch belegte die Videoaufzeichnung die Tat. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde der 14-Jährige durch die Streife in seine Schule gebracht und ihn erwartete nun eine Anzeige wegen Diebstahls, Unterschlagung und dem illegalen Besitz von Betäubungsmittel.

Meldungen der Polizeiisnpektion Lohr

Zwei Unfallfluchten in Gemünden

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag wurden der Polizeistation Gemünden gleich zwei Verkehrsunfallfluchten angezeigt, welche sich am Vortag ereignet haben sollen.

Die Fahrerin eines weißen Renault parke ihr Fahrzeug am Mittwoch im Unfallzeitraum von 09.30 - 10.30 Uhr sowohl bei einem an der Wernfelder Straße gelegenen Kundenparkplatz eines Discounters, als auch kurzzeitig in der Nähe des Bahnhofs. Als sie ihren Wagen später genauer betrachtete, stellte sie eine Beschädigung im Bereich des hinteren Stoßfängers fest. Dort war vermutlich ein anderes Kfz beim Wenden oder Rangieren angestoßen. Der entstandene Unfallschaden wird auf mindestens 1000 Euro beziffert.

Der Fahrer eines weißen Seat hatte einen Firmen-Pkw in der Zeit von 18.07.2023 bis 20.07.2023 am Mitarbeiter-Parkplatz des Bahn-Stellwerks an der Bahnhofstraße abgestellt. Als der den Wagen am Donnerstagmorgen wieder aufsuchte, war er hinten rechts deutlich beschädigt. Auch hier liegt der Schaden bei etwa 1000 Euro.

Die Polizeistation Gemünden bittet um Hinweise, welche unter Tel. 09351-9741-0 entgegengenommen werden.

Meldung der Polizeistation Gemünden

Mann in Thüngen verhaftet - Drogen gefunden

Thüngen, Ldkr. Main-Spessart. Am Donnerstag um 10:35 Uhr wurde der Polizeiinspektion Karlstadt ein Mann mitgeteilt, der sich vermutlich unberechtigt auf einem Grundstück Am Sonnenhang aufhält. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den 39-jährigen ein offener Haftbefehl besteht. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Ein Verfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt