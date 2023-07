Falk Willi Schlosser ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und lange braun-rot gefärbte Haare. Möglicherweise trägt er Turnschuhe der Marke Nike und führt einen dunkelbraunen Rucksack von Jack-Wolfskin mit sich. Er wurde am Donnerstag (13. Mai 2023) zuletzt in der Friedrichstraße an seiner Wohnanschrift in Freigericht gesehen.