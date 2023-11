14-Jähriger am Steuer - Großvater betrunken - Unfall bei Kontrolle

Als der Fahrer die Beamten erblickte, bog er auf den Parkplatz des S-Bahnhofes in der Ludwigstraße ab und beschleunigte den Superb kurzzeitig, um kurz darauf in eine Parklücke einzufahren. Der Wagen blieb dort jedoch nicht stehen, sondern fuhr auf eine angrenzende Grünfläche. Die Streife hielt hinter dem Skoda an und stieg aus. Beim Herantreten an das Fahrzeug konnten die Polizisten erkennen, wie ein 14-Jähriger ganz offensichtlich nach hinten auf die Rückbank kletterte und sich seine Füße noch auf der Mittelkonsole befanden. Er hatte auch den Autoschlüssel einstecken.

Auf dem Beifahrersitz konnten die Ordnungshüter seinen alkoholisierten Großvater antreffen. Aufgrund der Antreffsituation gehen die Beamten davon aus, dass der 14-Jährige zuvor das Auto geführt hat. Da er noch keinen Führerschein hat, wird gegen den 14-Jährigen nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Da zu dem Zeitpunkt jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, dass womöglich der 60-Jährige den Wagen gesteuert hat, musste dieser eine Blutprobe angeben, da ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von über Promille ergab. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Verdachts einer Trunkenheitsfahrt zu.

Zudem wird gegen den Halter wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die im Rahmen der ersten Befragung von beiden Insassen vorgebrachte Behauptung, das Fahrzeug sei von einer unbekannten dritten Person geführt worden, konnte durch die Beamten jedoch ausgeschlossen werden, da sich außer den zweien niemand mehr im Fahrzeug befand.

Zu allem Überfluss rollte der Skoda im Zuge der Kontrolle augenblicklich zurück und stieß gegen den stehenden Streifenwagen - offenbar hatte der mutmaßliche jugendliche Fahrer in der Hektik vergessen, zuvor die Bremse anzuziehen. Beide Fahrzeuge wurden dabei leicht lädiert; der entstandene Sachschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt.

Gartenhaus abgebrannt

Hanau. (jm) Feuerwehr und Polizei rückten am Montagmorgen, kurz nach 7.30 Uhr, zu einem gemeldeten Gartenhüttenbrand in einer Gartenkolonie im Rodenbacher Weg aus. Bei Eintreffen der Polizei brannte die Gartenhütte sowie die angrenzende Überdachung. Zudem wurde ein angrenzender Schuppen beschädigt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten

Gelnhausen und Linsengericht (cb) Dreiste Einbrecher brachen in der Zeit zwischen Montagabend, 21.15 Uhr bis Dienstagmorgen, 6.45 Uhr, in einen Kindergarten an der Anschrift "Am Viadukt" (20er Hausnummern) in Gelnhausen-Meerholz ein. Die Unbekannten gelangten über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere der Einrichtung. Dort hebelten sie die Zimmertüren auf und durchsuchten mehrere Räume. Im Anschluss an die Tat flüchteten die bislang unbekannten Langfinger mit einem Laptop und einem Handy in unbekannte Richtung. Die zweite, gleichgelagerte Tat, ereignete sich zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, in Linsengericht. Die Unbekannten zerstörten auch hier ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Lützelhäuser Straße (10er Hausnummern). Auch dort durchsuchte man die Räumlichkeiten und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Einen möglichen Tatzusammenhang zwischen diesen beiden Taten sowie den Taten vom Wochenende in Gründau prüfen nun die Ermittler des Fachkommissariates 21.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen - silberner Wagen flüchtet

Bundesstraße 276 / Gemarkung Wächtersbach (jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag auf der Bundesstraße 276 an der Einmündung zur Landesstraße 3216 sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 18.50 Uhr war ein Unbekannter auf der Linksabbiegerspur an der dortigen Ampel unterwegs, als ein 26 Jahre alter Mann aus Schlüchtern mit seinem Opel Astra die Bundesstraße in Richtung Eiserne Hand geradeaus entlangfuhr. Nach ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte von links auf die Geradeausfahrspur gefahren sein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Unbekannte fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen silbernen Wagen gehandelt haben. Dieser müsste vorne rechts beschädigt sein. Der Schaden am Opel wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06151 827-0 entgegen.

Unfallflucht : Hinweise zu schwarzen Mittelklassewagen erbeten

L 2905 / Flörsbachtal (lei) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen auf der Landstraße 2905 bittet die Polizei in Bad Orb um weitere Hinweise zum Verursacherfahrzeug. Eine 21-jährige Polo-Fahrerin war gegen 7 Uhr von Flörsbach in Richtung Jossgrund-Villbach unterwegs, als ihr in einer Kurve ein schwarzer Mittelklassewagen entgegenkam, der offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei berührten sich offenbar die Außenspiegel beider Fahrzeuge, wodurch Sachschaden am Spiegel des Polo entstand.

Anschließend fuhr das Fahrzeug, an dem möglicherweise EU-Kennzeichen (Zulassungsbezirk Euskirchen) angebracht waren, weiter, ohne dass sich der oder die unbekannte Fahrerin um den verursachten Schaden kümmerte. Weitere Hinweise bitte an die Telefonnummer 06052 9148-0.

Fahrzeug von Gegenstand getroffen und beschädigt

Bundesautobahn 66 / Autobahnabfahrt Bad Orb (cb) Ein 77-jähriger Fahrer eines weißer Hyundai wurde am Freitagmorgen, gegen 6 Uhr, auf der Bundesautobahn 66 in Richtung Fulda von einem unbekannten Fahrzeug überholt, das überholende Auto setzte sich vor den Hyundai. In Höhe der Autobahnabfahrt Bad Orb wurde das weiße Auto plötzlich durch einen bislang unbekannten Gegenstand im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. An dem Hyundai entstand dadurch ein Sachschaden von schätzungsweise 3.500 Euro. Ob der Gegenstand von dem überholenden Fahrzeug stammte, oder durch dieses in die Luft geschleudert wurde, müssen nun die Beamten der Unfallfluchtgruppe ermitteln.

Hinweise zu dem Vorfall werden telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 erbeten.

