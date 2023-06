14-Jährige aus Babenhausen vermisst

Alessia war an diesem Tag letztmalig gegen 9.45 Uhr in der Edward-Flangan-Schule sowie am Freitag (23.6.) von einer Passantin im Bereich eines Supermarktes in der Darmstädter Straße in Biblis gesehen worden. Den suchenden Polizeibeamten liegen Hinweise darauf vor, dass Alessia mit einem Freund unterwegs ist und sich im Bereich Babenhausen, Biblis, Dieburg oder in Frankfurt aufhalten könnte.

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, hat blaue Augen und dunkelblondes, langes, glattes Haar. Sie trägt eine feste Zahnspange und auffallend lange Fingernägel, letztmalig in der Farbe Orange lackiert und mit dem Buchstaben "E" auf dem linken Ringfingernagel versehen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einem schwarzen, bauchfreien Top, einer dunklen Jogginghose und weißen Nike "AirForce" Schuhen bekleidet.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen geben kann, wird gebeten ,sich bei der Kripo in Darmstadt und dort beim Kommissariat 10 , unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden. Alternativ nimmt auch jede andere Polizeidienstelle sachdienliche Informationen entgegen.