12-Jährige bezahlen nicht für Taxi-Fahrt nach Frammersbach

Die beiden der Polizei bereits bekannten 12-Jährigen konnten jedoch schnell ermittelt werden. Sie räumten den Sachverhalt ein. Die Eltern wollen dem Unternehmer nun die entstandenen Kosten erstatten.

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Mittwoch gegen ca. 18:00 Uhr, fiel Beamten der Lohrer Polizei ein E-Scooter auf, da am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, das der 22-Jährige Fahrzeugführer den E-Scooter ohne gültige Haftpflichtversicherung in Betrieb genommen hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Meldungen der Polizei Lohr

Nach Spiegelberührung in Hundsbach weitergefahren

Hundsbach, Lkr. Main-Spessart: Am Mittwoch um 06:50 Uhr befuhr ein 64-jähriger Ford-Fahrer die Kreisstraße von Hundsbach in Richtung Obersfeld als diesem ein Kleintransporter entgegenkam. Dieser wiederum fuhr derart mittig in der Fahrbahn, dass es zu einer Spiegelberührung der beiden Fahrzeuge kam und der Außenspiegel am Fahrzeug des 64-Jährigen beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise zur Unfallflucht werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldung der Polizei Karlstadt

Lastwagengespann gerät auf Gegenfahrbahn in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 14:35 Uhr fuhr der 26-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger die B 26 in Richtung Kreisverkehr E-Center. Beim Bremsen des Gespannes blockierten die hinteren Bremsen des Anhängers, so dass das Gespann leicht auf die Gegenfahrspur rutschte. Dort fuhr gerade eine 55-jährige Opel-Fahrerin vom Kreisverkehr aus Richtung Lohr aus. Der Anhänger des Anhängers touchierte dann das linke Heck des Pkw Opel, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro entstand.

Aufahrunfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 15:15 Uhr musste ein 59-jähriger Ford-Fahrer wegen eines abbiegenden Fahrzeugs verkehrsbedingt bremsen. Eine nachfolgende, 27-jährige VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Am VW entstand ein massiver Frontschaden, am Ford wurde die Stoßstange beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Meldungen der Polizei Gemünden

Auto gerät auf B8 bei Marktheidenfeld in Gegenverkehr

Am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der B8 von Altfeld kommend in Richtung Eichenfürst.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld geriet ein 53-jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit seinem VW Golf in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die dortige Leitplanke. Diese streifte er auf einer Länge von etwa 50 Metern und kam schließlich zum Stehen. Glücklicherweise kam zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug entgegen, welches in den Unfall hätte verwickelt werden können. Die Polizei schließt eine medizinische Ursache als Unfallauslöser nicht aus.

Nach der Erstversorgung durch den rasch anwesenden Rettungsdienst wurde der 53-Jährige mit Verdacht auf ein akutes medizinisches Problem zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der insgesamt entstandene Sachschaden an Pkw und Leitplanke wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld