Totenmonat November: Was Besucher in Heimbuchenthal und Obernburg mit Gräberpflege verbinden

Blickpunkt-Story - Auf dem Gottesacker ist die "Hölle" los

Heimbuchenthal 26.11.2022 - 00:01 Uhr 5 Min.

Erika Jörg pflegt das Familiengrab in Heimbuchenthal. Urnengräber auf dem Obernburger Friedhof. Ein Engel sitzt auf der Mauer des Friedhofs in Heimbuchenthal. Der Obernburger Friedhof in der Novembersonne. Ein historisches Grab auf dem Obernburger Friedhof. Die Urnenwand auf dem Heimbuchenthaler Friedhof.

Die 63-Jährige Jörg sagt, sie sei quasi auf dem Friedhof groß geworden, und betont: »Ich fühle mich hier wohl.« Zeitweise kümmerte sie sich in Heimbuchenthal um 30 Gräber. Wenn sie über Verstorbene spricht, baut sie gerne ein »Gott hab sie selig« ein. Als sie Krebs hatte, hatte sie sich bereits mit dem eigenen Platz im Familiengrab angefreundet. Es kam zum Glück anders. Sie überwand die Krankheit.

Eine Marienstatue mit Rosenkranz steht auf einem Grab in Heimbuchenthal.

Bei der Grabpflege vor Allerheiligen legt sie gerade letzte Hand an, lockert hier und da nochmal die schwarze Erde auf. Details des Grabs stechen ins Auge: eine weiße Marienstatue mit einem echten Rosenkranz in der Hand. Jörg erzählt weiter: »Früher hatten wir Geschäfte in Heimbuchenthal, heute sieht man sich nur noch per Zufall im Rewe und auf dem Friedhof.« Dort komme man dann ins Gespräch, es werde gefragt: »Wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen.« Es gehe aber auch mal darum, wer wann verstorben ist. Oft wundere man sich dann: »Schon so lange her?«

Zufällig getroffen

Jörg ist an diesem Tag Teil einer kleinen Gruppe Friedhofsbesucher - alles alteingesessene Heimbuchenthaler. Sie trafen sich zufällig an nebeneinander liegenden Gräbern. Ein älterer Mann mit Hut gehört dazu. Jetzt stützt er sich, den Rechen im Arm, auf einem Grabstein ab, um eine Pause zu machen. Er meint ironisch in die Runde: »Da werden die Gräber schön hergerichtet, dass die Toten auch was davon haben.«

Getoppt wird diese Bemerkung ein paar Augenblicke später, als ein Passant vorbeikommt. Er ruft der kleinen Gruppe im heimischen Dialekt zu: »Vier babbeln, eine schafft.« Da müssen alle lachen. Und der Mann legt gleich noch hinterher, bevor er weitergeht: »Heute ist die Hölle los auf dem Friedhof.« Wieder Lachen.

Der November ist eigentlich ein grauer Monat. Die Blätter fallen, es wird zunehmend neblig und kalt. Kein Wunder, dass in diese Zeit der Totenmonat (siehe Hintergrund) fällt. Doch an diesem Tag scheint in Heimbuchenthal die Sonne. Die Blätter des Waldes, der oberhalb des Friedhofs beginnt, erstrahlen in kräftigem Rot und Gelb. Vielleicht ist die Stimmung unter den Einheimischen auch deshalb so gut. Der Friedhof der Spessartgemeinde ist am sogenannten Martinsberg gebaut und in Terrassen unterteilt, die über Treppen erreicht werden können.

Blick auf den Heimbuchenthaler Friedhof, der unterhalb eines Waldstücks liegt.

Generell herrscht dort an diesem Tag Hochbetrieb. Nicht nur die kleine Gruppe ist tätig. Dutzende Personen richten ihre Familiengräber her. Eine ältere Frau wird von ihrem Enkel unterstützt, der hinter ihr herläuft und auf einer kleinen Kinderschubkarre lila Knospenheiden transportiert. Eine Frau hat sogar einen Wischmopp mitgebracht, um eine Grabplatte sauber zu schrubben. Aus dem Bild heraus fällt bei all dem Trubel ein Mann mittleren Alters, der in stillem Gebet an einem Grab steht und das Geschehen um ihn herum zu vergessen scheint.

Traurige Geschichte

Langsam löst sich die illustre Gruppe um Erika Jörg auf, letztlich bleibt nur ein älteres Ehepaar zurück. Das Paar kümmert sich jetzt liebevoll um ein Grab, das auf eine traurige Geschichte hinweist: Die beiden verloren ihre Tochter vor ein paar Jahren an den Krebs. Anfangs seien sie jeden Tag auf den Friedhof gekommen, auch um mit der Verstorbenen zu sprechen, sagt die trauernde Mutter. Sie drapiert ein metallenes Herz auf der letzten Ruhestätte ihrer Tochter. Darin ist ein kleiner weißer Engel zu sehen. Auf dem Rand des Herzens steht schlicht: »Unvergessen.«

Ein auf Moos gebetteter Engel ziert ein Grab in Heimbuchenthal.

Eine Etage weiter unten sind Tanja und Anni Hartmann gerade dabei, Heidenröslein einzupflanzen. Die Mittfünfzigerin und ihre 84-jährige Schwiegermutter Anni kommen zweimal im Monat zum Grab von Annis Mann. Im Sommer sind sie häufiger da, um zu gießen. Anni Hartmann schwärmt: »Wo gibt es so viele Blumen, heuer überhaupt, wo es so trocken war?«

Beide wollen an Allerheiligen und an Allerseelen den Gottesdienst und den Rosenkranz besuchen. Die 84-Jährige findet, dass der Heimbuchenthaler Friedhof ein sozialer Treffpunkt ist - und das nicht nur im Totenmonat November: »Zufällig trifft man jemanden, den man sonst nicht antrifft. Es wird von früher erzählt.«

Blick auf den Obernburger Friedhof durch den Zaun an einem der Tore.

Das ist auch in Obernburg (Kreis Miltenberg) so, wenngleich dort am Tag vor Allerheiligen eher vereinzelte Besucher unterwegs sind und nicht die große Masse. Zwei Obernburger sind an einem Grab eifrig in ein Gespräch vertieft. Die 85-Jährige erklärt: »Man trifft immer jemanden, egal zu welcher Zeit.« Ihr 87-jähriger Gesprächspartner nickt zustimmend.

Auf diesem Obernburger Grab wird kurz vor Allerheiligen alles zurecht gemacht.

Beide haben ihre Partner verloren, sie erst kürzlich. »Ich bin eigentlich jeden Tag hier«, sagt die Obernburgerin. »Ich erzähle meinem Mann ab und zu etwas.« Nach ein paar Minuten der Plauderei verabschieden sich die beiden Besucher voneinander. Der 87-Jährige geht zurück zum Grab seiner Frau, wo Hacke, Schaufel und Pflanzen in Plastikeimern bereit liegen. »Das ist dann mein Platz«, sagt er, deutet auf die rechte Seite des Grabs und lacht. Dann fügt er hinzu: »Wir sind für Erdbestattung. Für mich ist das umweltfreundliche Entsorgung.« Eine Urnenbestattung - das fände er komisch.

Spaziergang über Friedhof

Ein paar Grabreihen weiter spaziert derweil ein Mann aus dem Elsenfelder Ortsteil Rück (Kreis Miltenberg) über den Gottesacker. Er habe zur Sparkasse gemusst und jetzt mache er noch einen Schlenker über den Friedhof. »Ich guck bei alten Bekannten an den Gräbern vorbei, dann denkt man wieder an sie«, meint er mit einem Schmunzeln. Danach gehe es für ihn runter an den Main, ein wenig die Enten beobachten.

Eine Obernburgerin ist ebenfalls zwischen den Grabreihen unterwegs, sie steuert mit einer Gießkanne den Ausgang an. Beim Gottesdienst zu Allerheiligen will sie nicht dabei sein. »Ich bin nicht so christlich«, gesteht sie mit Augenzwinkern. Trotzdem habe sie alles ordentlich hergerichtet. »Es ist alles glänzend, es ist alles schön«, sagt sie und lacht. Am Abend des Feiertags wolle sie dann allein auf den Friedhof gehen, wenn alles ruhig ist. »Das ist für mich eine wahnsinnig schöne Idylle, sehr beeindruckend.«

Anette Speth ist extra aus München angereist, um sich um das Familiengrab zu kümmern.

In einer ganz anderen Ecke des Obernburger Friedhofs ist zu dieser Zeit Anette Speth am Werk. Sie hat das Immergrün auf dem Familiengrab zurechtgeschnitten und stellt gerade noch eine Kerze in den Ständer. Sie ist bereits vor Jahren nach München gezogen, ihre Schwester wohnt in der Schweiz. Speth hat sich extra in ein Hotel eingemietet, um alles für Allerheiligen fertig zu machen.

Bänke für ältere Personen

Sie findet die Tradition des Gottesdienstes toll: »Ich finde das total schön, jeder geht an sein Grab und danach kannst du als Gemeinde zusammenkommen.« Für sie ist ganz klar: »Der Friedhof ist eine Begegnungsstätte.« Deswegen fände sie es auch gut, wenn mehr Bänke aufgestellt würden, gerade für ältere Personen.

Wenn Speth an die Zukunft denkt, wird sie ernst. »Dieses Grab wird aufgegeben«, erklärt sie. Die bei der Gemeinde bezahlte Frist werde bald ablaufen. Früher sei ihre Tante fast jeden Tag hierher gegangen, jetzt wohne die Familie weit weg. Es existierten aber ohnehin viele aufgegebene Gräber in Obernburg. »Das ist der Wandel der Friedhofskultur«, sagt die Wahl-Münchnerin mit Bedauern. Ein paar Momente später packt sie alle Gerätschaften zusammen und geht. Allerheiligen kann kommen.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Totenmonat November Der November ist traditionell als Totenmonat bekannt. In Deutschland gibt es in diesem Monat viele Gedenktage. Am 1. November wird von den Katholiken Allerheiligen begangen, am 2. November Allerseelen. Zwei Sonntage vor dem 1. Advent findet der Volkstrauertag statt, an dem der gefallenen deutschen Soldaten der beiden Weltkriege gedacht wird. Es handelt sich um einen staatlichen Gedenktag. Am Sonntag vor dem 1. Advent begeht die evangelische Kirche den Totensonntag. Zwischen dem Volkstrauertag und dem Totensonntag liegt zudem noch der Buß- und Bettag der evangelischen Kirche. (juh)