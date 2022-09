Zahlen, Daten, Fakten: Ein Blick auf Lebensmittelverbrauch,  Essgewohnheiten und Absichtserklärungen

Wenn die alte Weisheit stimmt, wonach eine reichhaltige Küche das Fundament allen Glücks ist, so müssen die Menschen in Deutschland ziemlich glücklich sein. Jedenfalls sind die Tische in Deutschland im Durchschnitt und Vergleich reich gedeckt. Das belegen Zahlen, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in einer Statistik zum Pro-Kopf-Lebensmittelverbrauch in Deutschland ausweist.