Wird der Spessart Biosphärenreservat? Bürgerforen starten am 16. November

In Haibach, Aschaffenburg, Eschau-Hobbach, Marktheidenfeld

Damit geht das Projekt "Biosphärenreservat Spessart" in eine neue Phase. Als Termine für die Foren sind vorgesehen:

Für den Landkreis Aschaffenburg: 16. November, 17.30 bis 20.30 Uhr, in der Kultur- und Sporthalle Haibach

Für den Landkreis Miltenberg: 17. November, 17.30 bis 20.30 Uhr, im Schullandheim Eschau-Hobbach

Für die Stadt Aschaffenburg: 29. November, 17.30 bis 20.30 Uhr, in der Stadthalle Aschaffenburg

Für den Landkreis Main-Spessart: 2. Dezember, 17.30 bis 20.30 Uhr im Pfarrheim St. Laurentius, in Marktheidenfeld

Die Plätze sind begrenzt, deshalb bitten die Veranstalter bis sieben Tage vorher um Anmeldung unter: https://www.main-spessart.de/biosphaere

Veranstalter der Foren sind die Landkreise und die Stadt Aschaffenburg im Verbund. Sie wollen an den vier Abenden über das Projekt informieren und Anregungen der Bürger aufnehmen.

Main-Echo-Videoreport zum Thema:

Was passiert, wenn der Spessart tatsächlich Biosphärenreservat wird?

Die Idee, den Spessart als Biosphärenreservat auszuweisen, gibt es offiziell bereits seit zwei Jahren. Maßgebend dafür stark haben sich bislang die Landräte der Kreise und der Aschaffenburger Oberbürgermeister gemacht. Von Anfang an sprachen sie davon, die Bürger in der Fläche in die Entscheidung miteinbeziehen zu wollen. Ob der Spessart tatsächlich Biosphärenreservat wird, darüber entscheidet am Ende die Unesco.

>>>> Lesen Sie mehr zum Thema in unserem Dossier main-echo.de/biosphaere

Bis dahin soll eine Machbarkeitsstudie im Auftrag der Gebietskörperschaften klären, wie realisierbar das Projekt ist. Unterdessen hat im Landratsamt Main-Spessart auch ein Projektmanager die Arbeit aufgenommen, um die Idee des Biosphärenreservats für die Region voranzubringen.

Wie es außerdem weitergeht

Im weiteren Verlauf, so heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Landratsämter und der Stadt, sollen fachspezifische Arbeitsgruppen gebildet werden, die sich inhaltlich mit Themen wie Natur und Umwelt, Land- und Forstwirtschaft, Kultur, Tourismus und Mobilität sowie regionale Wertschöpfung auseinandersetzen. Ergänzt werden soll der Informationsaustausch durch eine zentrale Online-Plattform. Den Abschluss der Partizipation soll ein gemeinsames Bürgerforum im Herbst 2023 bilden, in dessen Rahmen die Ergebnisse präsentiert werden, so der Plan der Landratsämter und der Stadt.

Schon früh auf Bürgerbeteiligung verwiesen

Vor rund einem Jahr waren Delegationen aus den drei Landkreisen und der Stadt Aschaffenburg zu einer Informationsreise zu zwei Biosphärenreservaten in Deutschland aufgebrochen. Damals hatte vor allem Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) im Interview mit unserer Redaktion auf die Bürgerbeteiligung verwiesen. Auch coronabedingt mussten die Veranstaltungen bis jetzt auf sich warten lassen.

Jens Marco Scherf

Alexander Legler

Sabine Sitter

Jürgen Herzing

Manuela Klebing