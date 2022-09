Pf­le­ge­not­stand, Lan­d­arzt­man­gel, über­las­te­te Pra­xen: Dass es in der me­di­zi­ni­schen Ver­sor­gung hier­zu­lan­de an al­len Ecken und En­den hakt, ist nichts Neu­es. Es führt aber auch da­zu, dass der Ret­tungs­di­enst viel auf­fan­gen und oft ein­sprin­gen muss - und da­durch ge­rät er selbst in ei­ne dra­ma­ti­sche La­ge.