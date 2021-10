Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Volksbegehren zur Abberufung des bayerischen Landtags in der Region durchgefallen

Ziel klar verfehlt

Aschaf­fen­burg/Mil­ten­berg/Karl­stadt 28.10.2021

Im Landkreis Miltenberg unterschrieben nach Auskunft des Landratsamts 1,7 Prozent der Stimmberechtigten für diesen Vorstoß, im Main-Spessart-Kreis waren es 1,47 Prozent, in der Stadt Aschaffenburg 1,19 Prozent (591 gültige Eintragungen, stimmberechtigt waren 49.500 Personen).

Die Ergebnisse aus dem Kreis Aschaffenburg und aus ganz Bayern liegen derzeit noch nicht vor. Ziel der Organisatoren war, über einen anschließenden Volksentscheid den Landtag auflösen und danach neu wählen zu lassen.

Ergebnis im Kreis Miltenberg beim Volksbegehren "Abberufung des Landtags"

Um einen Volksentscheid herbeizuführen, hätten die Initiatoren im Freistaat jetzt beim Volksbegehren eine Million Unterschriften sammeln müssen. Das sind mehr als zehn Prozent der rund 9,4 Millionen Abstimmungsberechtigten. Zur Teilnahme mussten die Bürger in den vergangenen zwei Wochen das Rathaus ihrer Gemeinde aufsuchen.

Ergebnis im Main-Spessart-Kreis beim Volksbegehren "Abberufung des Landtags"

In Aura im Main-Spessart-Kreis taten dies aber nur zwei Personen - die Beteiligung von 0,26 Prozent war die niedrigste des Landkreises. Hafenlohr lag mit 2,99 Prozent an der Spitze, dicht gefolgt von Bischbrunn mit 2,93 Prozent und Esselbach mit 2,8 Prozent. Im Kreis Miltenberg sind Mönchberg und Röllbach mit je 2,5 Prozent die Spitzenreiter. Am anderen Ende der Skala liegt Altenbuch mit 0,4 Prozent.

Die Initiatoren des Volksbegehrens speisten sich stark aus Gegnern der Corona-Politik. Sie werfen dem bayerischen Landtag beispielsweise vor, in der Katastrophenfall-Politik während der Pandemie kollektiv versagt zu haben. Sie fordern einen neuen Landtag mit fähigeren Abgeordneten sowie eine stärkere Beteiligung des Volks an politischen Entscheidungen.

Von CSU, Grünen, SPD und FDP wurde das Volksbegehren abgelehnt. Der Vorstoß lege "die Axt an die Wurzeln eines bisher in ganz Bayern getragenen Grundkonsenses", sagte beispielsweise der Aschaffenburger CSU-Landtagsabgeordnete Winfried Bausback zur Main-Echo-Redaktion.

Das bayernweite Ergebnis wird am Donnerstagabend erwartet.

Claus Morhart/Manuela Klebing