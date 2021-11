Main-Echo.tv: Pandemie-Sorge in Deutschland - Wie ist die Situation bei uns im Mainviereck?

Aschaffenburg/Miltenberg/Karlstadt 14.11.2021 - 20:09 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bundesweit werden rund 3000 Patienten auf Intensivstation behandelt. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiter so hoch wie noch nie. Die Inzidenzen liegen so hoch wie nie. Wie sieht es bei uns vor Ort aus? Was läuft an, um die vierte Welle einzudämmen?

Corona-Sorge in Deutschland: Wie sieht es in unserer Region aus?

Wir haben mit Jürgen Herzing, Oberbürgermeisterder Stadt Aschaffenburg, gesprochen, mit Alexander Legler, Landrat im Kreis Aschaffenburg, Jens Marco Scherf, Landrat im Kreis Miltenberg, und Sabine Sitter, Landrätin im Kreis Main-Spessart. Teil 1.

Manuela Klebing