Umfrage in Aschaffenburg, Obernburg und Elsenfeld: Was wünschen Sie sich für den Pflegefall?

Stimmen aus der Region zum Pflegenotstand und der eigenen Vorsorge

Zuwendung: Die Hand einer Pflegefachkraft auf der Hand einer Bewohnerin eines Seniorenheims. Foto: S. Schuldt/dpa

Steigende Kosten, alternde Gesellschaft, Mangel an Personal: Viele Faktoren deuten darauf hin, dass der Pflegenotstand in Deutschland ohne Gegenmaßnahmen in Zukunft schlimmer ausfällt. In Anbetracht der Lage bereiten sich Menschen für ihren letzten Lebensabschnitt vielleicht ganz anders vor, als noch vor einigen Jahren. Unsere Reporter waren in Aschaffenburg, Obernburg und Elsenfeld unterwegs und fragten Passanten nach ihrer individuellen Vorsorge, nach Wünschen für den Fall, dass sie selbst ein Pflegefall werden und was für den Lebensabend aller ihrer Meinung nach wichtig ist.

Rudolph Karasek (94), Aschaffenburg: »Ich habe das Glück, dass sich meine Frau die größte Mühe mit mir gibt. Wir wohnen neben dem Brentanostift und haben uns entschieden, jetzt auch dort zu essen. Im Extremfall, also wenn ich in den letzten Zügen bin, würde ich auch hier im Pflegeheim unterkommen. Ich habe oft eher ein schlechtes Gewissen, weil meine Frau heute Vieles für mich übernehmen muss, was ich sonst immer gemacht habe.«

Michael Förster (58), Mainaschaff: »Ich wünsche mir Gesundheit, jede Menge Glück und im Pflegefall ein schnelles Ende. Das Pflegesystem muss komplett auf einen neuen Stand gebracht werden. Ich erwarte mehr Generationenhäuser, mehr individuelle Pflege und mehr Unterstützung für Pflegende zuhause, weil bei der Masse der zu Pflegenden, die in den nächsten zehn bis 20 Jahren kommen wird, wird es ohne eine praktikablere Pflege zuhause überhaupt nicht funktionieren. Ich sorge bei mir im eigenen Haus vor, dass ich individuell umbauen kann, praxisgerechter, aber sonst gar nichts.«

Pierre Gunkel (49), Aschaffenburg: »Ich wünsche mir, dass meine Freunde und alle die ich kenne zu mir halten und mich unterstützen.«

Annette Wiegand (71), Aschaffenburg: »Ich wünsche mir, dass bei aller Not des Pflegestandes wirklich darauf geachtet wird, dass Zeit für die Menschen verwendet wird. Einfach mal ein paar Worte zu finden, um den Menschen auch Menschlichkeit zu zeigen. Ich habe die Vermutung, dass immer mehr Menschen abgefertigt werden und ihre Würde im Alter nicht mehr so leben können. Das ist das Wichtigste - nicht, dass alles perfekt ist, sondern dass eine Herzlichkeit und Verbindung von Mensch zu Mensch bestehen bleibt. Mein Mann und ich haben unsere Wohnung altersgerecht hergerichtet und machen das weiter, solange es geht. Wenn das nicht mehr der Fall ist, kommt für mich auch eine Pflege außerhalb in Frage.«

Edith Kaiser (73), Seligenstadt: »Da ich dann keine Angehörigen und keine Kinder habe, wäre ich froh, wenn ich dann in einem betreuten Wohnen sein könnte. Eigentlich sollte man sich für das Thema interessieren, wenn man noch fit ist und nicht erst, wenn man gar nicht mehr kann.«

Dieter Hein (71), Elsenfeld: »Meine Schwiegermutter ist selbst ein Pflegefall, sie hat Demenz. Sie ist bei uns zuhause, meine Frau und ich kümmern sich um sie. Wir haben zwei Kinder, wenn einer von uns ein Pflegefall werden würde ist eine zuhause, die für uns einspringt. Ein Pflegeheim ist keine Option für uns. Für zwei Tage in der Woche in Niedernberg wären das für die Schwiegermutter etwa 638 Euro - wer soll das bezahlen? Man muss sich selbst helfen. Es gibt zu wenig Kräfte, in Heimen und in Krankenhäusern. Ich wünsche mir, dass sie besser bezahlt werden, denn dann würden sich auch garantiert mehr dazu melden:«

Martina Bönsch-Krug (52), Elsenfeld: »Ich wünsche mir für die Pflege einen vernünftigen Personalschlüssel, der von Vater Staat gesteuert wird, damit genug Pflegekräfte da sind, die sich auch Zeit nehmen können. Die ganzen Heime sollten renoviert werden, damit man etwa in Anbetracht des Klimawandels auch Klimaanlagen verbaut. Mein ganz persönlicher Wunsch wäre es, dass die Bundesregierung überhaupt die gesamte medizinische Versorgung wieder in die eigenen Hände nimmt. Ich finde, da gehört kein Geld gemacht. Und junge Arbeiter sollten vielleicht verbeamtet werden, damit sie eine Perspektive für die Zukunft haben. Für mich selbst wünsche ich ein vernünftiges Heim mit vernünftiger Ausstattung und gut geschultem und vor allem ausreichendem Personal. Ehrlich gesagt habe ich für den eigenen Pflegefall noch nicht groß vorgesorgt - die Vorsorgevollmacht habe ich aber gemacht.«

Karin Wagner (69), Kleinwallstadt: »Meine Tochter arbeitet im Altenheim in Kleinwallstadt. Ich wünsche mir, dass ich im Pflegefall in ihre Hände komme. Es ist krass in der Pflege - ins Altenheim selbst möchte ich eigentlich nicht. Lieber hätte ich wenn möglich die Pflege daheim. An die Vorsorge müsste man denken, habe ich aber bislang noch nichts vorgesorgt.«

Anja Schlotter (42), Seckmauern: »Ich wünsche mir für den Pflegefall dass ich ordentliches Personal habe, das mich so betreut, dass ich als Patient zufrieden bin, dass sie Zeit für mich nehmen. Dafür brauchen wir aber Personal. Das ist leider nicht da und wird auch nicht mehr kommen. Und darunter leiden sehr viele Leute. Ich kenne das auch von meiner Oma, sie hat schlechte Erfahrungen damit gemacht. Für viele Leute die selber in dem Beruf arbeiten, ist es auch nicht schön. Sie können nicht auf die Patienten eingehen und die Hilfe geben, die sie brauchen. Deswegen gehen viele Leute aus der Pflege raus, weil sie es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Ich sorge natürlich vor - mit Zusatzversicherungen, eben das was man finanziell stemmen kann. Kann aber sein, dass man trotzdem keine Hilfe kriegt, vom Staat sowieso nicht.«

Albert Fuchs (59), Klingenberg: »Für mich wäre es wichtig, zuhause bleiben zu können in meinen eigenen vier Wänden und dass mich dann vielleicht eine ambulante Pflege unterstützt. Momentan ist sehr wenig Pflegepersonal vorhanden und der Nachwuchs fehlt. Da muss man als Staat ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen und die Löhne und Gehälter erhöhen, damit ein Anreiz geschaffen wird. Der Bedarf an Pflege wird noch deutlich wachsen dadurch, dass die Leute immer älter werden und durch gute Medikamente lange am Leben bleiben. Für mich persönlich habe ich so versgesorgt, dass ich im Haus alles auf einer Ebene habe, das heißt Schlafzimmer, Wohnzimmer und Bade. Ansonsten muss jeder finanziell für sich selbst sorgen, dass er etwas beiseite legt. Die Pflegeversicherung wird nicht alle Kosten auffangen.«

Helga Löhr (74), Kleinwallstadt: »Die Pflege sollte optimal gestaltet werden und der Pflegenotstand sollte beseitigt werden, indem man den Pflegern mehr bezahlt. Das liegt meiner Meinung nach nur an der Bezahlung, dass so wenige in der Pflege arbeiten. Wir haben sie schon in Anspruch nehmen müssen und waren sehr zufrieden, aber es wird immer auf die Uhr geschaut, es ist immer ein Zeitdruck da. Sie wollen es nicht zeigen, aber man merkt, dass es so ist. Für mich selber wünsche ich, dass ich eventuell noch Angehörige habe, die mit in die Pflege einbezogen werden können. Und dass eben die Pfleger mehr Zeit haben. Ich habe es bei meiner Mutter erlebt, es ging alles schnell, schnell, schnell. Ältere Leute brauchen das Gespräch. Wir haben schon eine Pflegeversicherung abgeschlossen und haben überlegt, wie wir unser Alter gestalten können. Wir bauen unser Bad behindertengerecht um und haben schon über einen Treppenlift nachgedacht, haben im Eingangsbereich einen Handlauf an dem man sich festhalten kann.«

Berthold Wolf (82), Mömlingen: »Zuhause gepflegt werden wäre natürlich das Optimale. Ins Pflegeheim möchte ich nicht - nur wenn es nicht mehr geht. Die sind manchmal so überfordert, dass sie einfach keine Geduld mehr haben. Beim Haare kämmen oder sonst was.«

David Schellenberger (34), Aschaffenburg: »Ich würde mir wünschen, von Menschen gepflegt zu werden, die mit Leidenschaft den Beruf ausüben. Mit der Technik wird sich auch vieles noch entwickeln, dass die manuellen Arbeiten abgenommen werden. Aber vor allem der soziale Aspekt bleibt vielleicht bei Angehörigen und engagierten Pflegern. Am Ende des Tages ist es gleich, mit wem man dann Mensch ärgere Dich nicht oder Memory spielt. Ich finde es ist wichtig, dass man als alter Mensch eine Ansprache hat. Wenn ein Roboter das besser machen kann oder der Mensch nicht da ist, dann nehme ich lieber den Roboter als gar nichts. Ich habe schon Vorsorge getroffen und spare monatlich für die Altersvorsorge. Irgendwann kann ich mir vorstellen, mir rechtzeitig einen Platz in einer Einrichtung meiner Wahl zu sichern. Das ganze Thema des Juristischen, dass man es niedergeschrieben hat, wie man es gerne hätte, bevor man es nicht mehr selbst entscheiden kann, ist für mich auch wichtig. Das ist eine Vorsorge, die ich schon getroffen habe.«

Hintergrund: Vorsorge für den Pflegefall Pflegevorsorge ist wichtig und sowohl rechtlich, finanziell als auch mit der Anpassung der eigenen Wohnsituation möglich. Nur rund acht Prozent der Deutschen haben eine Patientenverfügung aufgesetzt. Diese regelt, welche medizinischen Maßnahmen man möchte und welche man ablehnt, wenn man selbst nicht mehr entscheiden kann. Wichtig ist auch eine Vorsorgevollmacht, die einen Angehörigen im Pflegefall zum Stellvertreter macht. Damit kann dieser Behördengänge oder Bankgeschäfte erledigen. Über die gesetzliche Pflegeversicherung mit ihrer Einstufung in Pflegegrade gibt es eine finanzielle Unterstützung des Staates. Doch derzeit beträgt der Eigenanteil bei stationärer Pflege im Durchschnitt etwa 2000 Euro. Wer sich finanziell absichern will, kann eine große Auswahl an Pflegezusatzversicherungen abschließen. Hier lohnt es, sich frühzeitig zu informieren und eine Auswahl zu treffen, die zur eigenen Situation passt. Für einen barrierefreien und behindertengerechten Umbau von Haus oder Wohnung gibt es Zuschüsse. Hier empfiehlt das Bundesministerium für Gesundheit, sich von einer Pflegekasse individuell beraten zu lassen. Zusätzlich lassen sich etwa bestimmte Maßnahmen des Badumbaus von der Steuer als »außergewöhnliche Belastung« absetzen. Hier sind Steuerberater oder das zuständige Finanzamt die Ansprechpartner. (kick)

