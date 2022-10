Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

THW und Feuerwehren üben in Schimborn für Hochwassereinsatz

15 Tonnen Sand in Säcke gefüllt

Schimborn 23.10.2022 - 10:25 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Idee, eine gemeinsame Übung an der Sandsackfüllmaschine auszurichten. 15 Tonnen Sand füllten rund 30 Kräfte der Feuerwehren Schimborn, Königshofen, Schöllkrippen und Hemsbach gemeinsam mit THW-Kräften ab. Eine aufwendige und kräftezehrende Übung: »«Mehr als zwei Stunden am Tag ist das nicht zumutbar, das geht aufs Kreuz und die Gelenke«, so Benjamin Weidinger, Kommandant der Feuerwehr Schimborn.

Das THW unter Leitung von Jochen Stromberg zeigte und übte, wie die Säcke richtig verbaut werden, um einen Hang zu sichern oder einen Damm zu bauen.

Armin Lerch