Sparkassen am Untermain verhandeln über Fusion

Erste Ergebnisse im April 2023 erwartet

Aschaffenburg/Miltenberg 19.12.2022 - 14:34 Uhr < 1 Min.

Aschaffenburg: Außenansicht der Sparkassen-Zentrale in der Friedrichstraße.

Der Grund für die Verhandlungen über einen Zusammenschluss: »Die wirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen in der Bankenbranche bringen die Bildung noch leistungsfähigerer, größerer Einheiten immer mehr in den Fokus«, heißt es in der Mitteilung. Die Verwaltungsräte hätten daher?jeweils ihrem Vorstand den Auftrag erteilt, »ergebnisoffene Sondierungsgespräche für eine Vereinigung beider Sparkassen zu führen«. Die Verwaltungsratsvorsitzenden sähen es »angesichts der vielfältigen Herausforderungen im Kreditgewerbe als ein Gebot der Stunde, mögliche Zukunftsoptionen in Augenschein zu nehmen«. Die Vorstände der beiden Sparkassen begrüßten diese Entwicklung, gerade wegen des zunehmenden Aufwands zur Erfüllung bürokratischer Regelwerke und dem wachsenden Fachkräftemangel. »Aufgrund dieser Situation können nach Einschätzung der Vorstände alle Arbeitsplätze erhalten werden.« Die beiden Sparkassen beschäftigen gemeinsam 1130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Verwaltungsratsvorsitzenden Scherf und Legler betonen in der Mitteilung, »dass die Gespräche ergebnisoffen geführt werden und Ende April erste Bewertungen erwartet werden«. Dabei solle ermittelt werden, »welche Vorteile aus einer vertieften Zusammenarbeit entstehen könnten und welche zusätzlichen Zukunftschancen in einer Vereinigung der beiden Häuser liegen«. Der Ton der Mitteilung legt nahe: Beide Häuser und die politisch Verantwortlichen aus der Region wollen diese Fusion.

Martin Schwarzkopf