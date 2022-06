9-Euro-Ticket: Was an Bahnhöfen und Busbahnhöfen am Mittwoch in der Region los war

Von Schöllkrippen bis Wertheim

Mainviereck 01.06.2022 - 17:11 Uhr 5 Min.

Das sagt ein Busfahrer aus der Region zum 9-Euro-Ticket

Am Bahnhof Schöllkrippen

Mit dem 9-Euro-Ticket gegen die hohen Spritpreise

»Wir haben rund 2000 9-Euro-Tickets vorab verkauft«, zieht Marc Bichtemann, Geschäftsführer der Kahlgrund-Verkehrsgesellschaft (KVG) Schöllkrippen, am Mittwochmorgen Zwischenbilanz: »Das ist eine ordentliche Anzahl innerhalb von sieben Tagen.« Etwa 60 Prozent der bei der KVG gekauften Tickets hätten sich die Kunden über die digitalen Wege bestellt; der Rest sei im Service-Center am Bahnhof in Schöllkrippen sowie bei den Busfahrern verkauft worden. »Die Leute fragen danach«, geht Bichtemann davon aus, dass sich diese Zahl »sicher noch erhöhen« wird.

Mario Kopf (30) aus Krombach hat als Berufspendler »sowieso ein Sparabo«. Aber: Das 9-Euro-Ticket »kommt mir sehr gelegen, vor allem bei den hohen Spritpreisen.« Die Möglichkeit, so günstig zu reisen, will er auf jeden Fall nutzen: »Für Ausflüge.« (mst)



Am Bahnhof in Kahl

Da ist noch Platz in den Zügen und Bussen

Am Bahnhof Kahl ist kurz nach 8 Uhr der Fahrkartenautomat verwaist, ebenso das Videoreisezentrum. Am Bahnsteig ist etwas mehr los als sonst. Sowohl am DB-Bahnsteig als auch am KVG-Gleis stehen in der Mehrzahl diejenigen, die sowieso zur Arbeit, zur Uni oder zur Schule pendeln.

Auch ein Blick in die Züge zeigt: Da ist noch Platz. Der Busfahrer der Linie 50, die vor dem Bahnhof hält, bestätigt zwar, dass »mehr los ist als sonst«. Aber auch in seinem Gefährt sind noch viele freie Plätze. Der nachfolgende Busfahrer hat gerade seine Schicht begonnen und kann noch keine Prognose abgeben. Allerdings habe er in den letzten drei Tagen nur fünf 9-Euro-Tickets verkauft, berichtet er. Eines ist aber wie immer: Viele Züge kommen zu spät. Ob das aber am neuen Ticket liegt? (mgh)

Am Bahnhof in Aschaffenburg

Deutlich stärker besetzte Züge im Berufsverkehr

Im frühmorgendlichen Berufsverkehr stellte das Zugpersonal am Mittwoch am Aschaffenburger Hauptbahnhof auf der Maintalbahn deutlich stärker besetzte Züge fest. Ralph Rohde und eine Kfte als »Reisendenlenker« im Auftrag von DB Regio an den Bahnsteigen rechnen allerdings am kommenden Wochenende mit dem großen Ansturm. Dann will die Westfrankenbahn ihr Platzangebot verstärken und zwei Drittel ihrer Züge im Main- und Taubertal zweiteilig auf die Strecke schicken. Im Hauptbahnhof sollen wie im Vorjahr »Fahrradlotsen« tätig werden.

Ein solcher fehlt am Mittwoch offenbar am Regionalexpress nach Bamberg, der in Aschaffenburg um 10.51 Uhr mit 35 Minuten Verspätung eintrifft. Da sich die Türen im hintern Zugteil nicht öffnen lassen, stürmen die mitfahrwilligen Radtouristen in Richtung vorderer Zugteil. Dessen Fahrradabteil ist jedoch bereits gut belegt. Es dauert, bis sich alle mit ihren Rädern dann doch irgendwie in das Radabteil gezwängt haben.

Dass nur knapp die Hälfte aller Züge pünktlich verkehren, ansonsten Lautsprecher auf »Verzögerungen im Betriebsablauf« oder »Störungen am Fahrzeug« verweisen, könnte für alle, die jetzt öfters die Bahn nutzen werden, zur gewohnten Begleiterscheinung werden.





Am Bahnhof in Elsenfeld/Obernburg

Berufspendler hoffen auf zügige Rückerstattung

Kurz vor halb sieben, ein gutes Duzend Pendler auf dem Weg zu Arbeit oder Ausbildung wartet in der kalten Morgensonne auf den Zug Richtung Aschaffenburg.

Kaum einer hat sich schon ein 9-Euro-Ticket gekauft, dennoch profitieren die meisten davon. Viele Pendler haben ihre Monatskarten und hoffen, die Differenz bald zurückerstattet zu bekommen. Etliche könnten dann bis zu 100 Euro im Monat sparen. Der Ansturm auf den ÖPNV, den manche am Gleis befürchten, bleibt an diesem Morgen in Elsenfeld aus.

Studentin Sophie Schnabel (22) aus Großwallstadt ist bewusst auf die Bahn umgestiegen: »Ich fahre normalerweise mit dem Auto nach Babenhausen, weil mein Semesterticket erst ab dort gültig ist. Aber ich dachte mir, heute probiere ich das einfach mal aus«. sala





Am Bahnhof in Miltenberg

Frühzug der Westfrankenbahn voller als sonst

In der Westfrankenbahn war mehr los als sonst, wie der Kundenbetreuer im Nahverkehr, Marko Hauck, am Bahnhof Miltenberg berichtet. Das 9-Euro-Ticket macht sich bemerkbar. Während normalerweise »zwischen fünf und sieben Fahrgäste« um 6.33 Uhr aus Richtung Wertheim in Miltenberg ankomen, waren es am Mittwoch um die 70 Fahrgäste. Die Zahl der Fahrgäste, die in Miltenberg zustiegen und um 6.38 Uhr pünktlich weiterfuhren, war im Normbereich. Für den Zug um 6.45 Uhr Richtung Aschaffenburg wollte eine Kundin das 9-Euro-Ticket am Automaten kaufen, doch der Automat »muckte«. Er nahm keine Scheine. Marko Hauck konnte aushelfen. Der Bahnmitarbeiter geht davon aus, dass sich das vergünstigte Ticket vor allem am Wochenende bemerkbar machen wird.





Am Bahnhof in Wertheim

Radler nutzen die Gelegenheit zum Bahnfahren

Der Zug, der am Bahnhof in Wertheim um 9.55 Uhr aus Aschaffenburg einfährt, ist keineswegs überfüllt. Stefan Fries kommt aus Elsenfeld und steigt mit dem Rad aus. »Jetzt geht es den Main runter heimwärts.« Normalerweise fahre er die Strecke dreimal im Jahr, nun teste er das 9-Euro-Ticket. »Jetzt will ich das ausnutzen und mehr fahren.« Ebenfalls auf das Ticket setzen in Gegenrichtung Karl-Heinz und Brigitte Biedermann aus Marienberg im Erzgebirge. »Wir nehmen die Räder mit nach Weikersheim und fahren dann die Tauber wieder runter«, sagen die Urlauber.

Am Busbahnhof ist von Ansturm keine Spur. »Einige wissen es gar nicht«, sagt Busfahrerin Andrea Dievernich. »Manche fahren viermal am Tag und zahlen jedes Mal 1,80 Euro. Die weise ich auf das Angebot hin.« scm





Am ZOB in Marktheidenfeld

Günstige Monatskarte kommt gut an

Dass mal etwas günstiger wird, freut die Fahrgäste am Marktheidenfelder Busbahnhof (ZOB). Mark Unger aus Urspringen hat sich am Mittwochmorgen das 9-Euro-Ticket gekauft, um via Marktheidenfeld günstig zu seinem Arbeitsplatz bei Clever Fit in Lohr zu kommen. Der 18-Jährige hat soeben den Führerschein gemacht, verfügt aber noch über kein Auto. Auf alle Fälle will er die drei Monate mit der billigen Monatskarte nutzen.

Über die günstige Fahrt mit dem Bus freut sich auch Stephan Alexander (44). Er arbeitet bei Procter & Gamble und fährt mindestens einmal die Woche nach Würzburg, auch um seine Eltern zu besuchen. Üblicherweise nutzt er das Tagesticket für zwölf Euro, die einfache Fahrt kostet sieben Euro. So spart er mit dem 9-Euro-Ticket jede Menge Geld und findet dieses folglich »eine gute Sache«. chw





Am Busbahnhof in Lohr

Wenig Betrieb aber schon viele Tickets verkauft

Keine Spur von Fahrgastansturm am Busbahnhof in Lohr: Am Montagvormittag tummelten sich, wie oft um diese Tageszeit, nur sehr wenige Fahrgäste dort. Auch die Busse waren nur schwach besetzt. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen am Busbahnhof und in den Stadtbussen des »Lohrliners« mehrere Hundert 9-Euro-Tickets verkauft. Das sagt Busunternehmer Karlheinz Sommer, der das Stadtbusnetz bedient. Der Andrang auf das Ticket sei »groß aber zu bewältigen«. Die meisten Fahrgäste hätten am Mittwoch ein solches Ticket gekauft oder vorgezeigt. Einzeltickets und Tageskarten kaufe nun kaum jemand mehr, so Sommer.

Edeltraud Schlereth (65) aus Erlach zeigte sich begeistert von dem Ticket. Sie kaufte bislang häufig Tagestickets zu 4,40 Euro. Nun spare sie richtig Geld. joun





Am Bahnhof in Partenstein

Main-Spessart-Express am Morgen voller als sonst

Am Bahnhof Partenstein ist zur Abfahrt um 9.36 Uhr alles fast wie immer. Jeder Fahrgast sagt auf Nachfrage, er oder sie wäre auch ohne das 9-Euro-Ticket gefahren, zur Arbeit, zur Uni oder in die Schule.

Trotzdem haben alle das Ticket gekauft oder nutzen Zeitkarten, die automatisch nur noch neun Euro kosten. »Das ist viel günstiger für mich«, freut sich eine Frau.

Die Züge des Main-Spessart-Express zwischen Würzburg und Frankfurt wirken am Mittwochmorgen trotzdem voller als sonst. Viele Koffer, viele Fahrräder, manche Fahrgäste vertreiben sich die Zeit mit Kartenspielen. Nur wenige Mitfahrer arbeiten am Laptop oder sind offensichtlich beruflich unterwegs. Jung und alt scheinen die Gelegenheit für Ausflüge und Kurzreisen zu nutzen. ls