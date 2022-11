Schmuckstücke mit Geschichte: Das steckt hinter Bürgermeisterketten

Recherche in Kreis Miltenberg, Aschaffenburg, Main-Spessart und Main-Tauber

Region 05.11.2022 - 00:01 Uhr 9 Min.

Bürgermeister (und Amtskettenträger) Stephan Noll beim Emfpang der fränkischen Weinkönigin im vergangenen September. Die Amtskette von Collenberg. Der jetzige Bürgermeister Andreas Freiburg ist bereits mit dem Anfangsdatum seiner Amtszeit auf der Kette verewigt. Bürgermeister Andreas Freiburg vor dem Wappen der Gemeinde Collenberg. Bürgermeister Andreas Freiburg mit der Amtskette vor dem Eingang des Rathauses in Collenberg. Die Vorderseite der Bürgermeistermedaille der mittlerweile eingemeindeten Gemeinde Boxbrunn-Otterbach zur Zeit Ludwigs II.. Heute gehört die Einöde Otterbach zur Stadt Amorbach. Hinter der Bürgermeisterkette des Klingenberger Bürgermeisters Ralf Reichwein steckt viel Symbolik. Hinter der Bürgermeisterkette des Klingenberger Bürgermeisters Ralf Reichwein steckt viel Symbolik. Hinter der Bürgermeisterkette des Klingenberger Bürgermeisters Ralf Reichwein steckt viel Symbolik. Hinter der Bürgermeisterkette des Klingenberger Bürgermeisters Ralf Reichwein steckt viel Symbolik. Die Külsheimer Kette präsentiert sich im Stil der späten 1960er Jahre. Der Rothenfelser Bürgermeister Michael Gram trägt die Amtskette bei festlichen Anlässen in der kleinsten Stadt Bayerns.

Es ist ein besonderer Moment: Der Klingenberger (Kreis Miltenberg) Bürgermeister Ralf Reichwein hat die Schatulle extra aus dem Tresor des Rathauses geholt, um sie der Reporterin zu zeigen. Er öffnet das rechteckige Kästchen behutsam und der Blick wird frei auf eine silberne Kette, die auf blauem, funkelndem Samt gebettet daliegt.

Solche Amtsketten können beeindruckend wirken und sie haben meist eine spannende Geschichte. Und zwar nicht nur ältere Schmuckstücke, wie etwa das aus Aschaffenburg. Die dortige Kette könnte nämlich aus dem 19. Jahrhundert stammen. Nein, auch die ganz neue Kette aus dem Collenberger (Kreis Miltenberg) Rathaus, die Bürgermeister Andreas Freiburg erst bei einer Handvoll Anlässen getragen hat, hat eine interessante Historie. Mehrere Redakteure unseres Medienhauses haben im gesamten Verbreitungsgebiet Recherchen angestellt. Dabei haben sie faszinierende Fakten rund um die Bürgermeisterketten in Erfahrung gebracht. Aber auch allgemeine historische Informationen zu den Traditionen in Bayern und Baden-Württemberg dürfen auf dieser Seite nicht fehlen.

Die Kette aus Külsheim präsentiert sich im Stil der späten 1960er Jahre.

In schlichtem Stil gehalten: Bürgermeisterkette der Stadt Külsheim

Im schlichten Stil der späten 1960er Jahre präsentiert sich die Bürgermeisterkette der Stadt Külsheim (Main-Tauber-Kreis). Auf der Vorderseite zeigt sie den identitätsstiftenden Külsheimer Dreischalenbrunnen, rechts und links sind die Wappen vom Bund und des Landes Baden-Württemberg zu sehen. Auf der Rückseite der Kette ist die formgebende Urheberschaft des damaligen Landrates Benno Rühl festgehalten. Rühl war von 1964 bis 1973 Landrat im Kreis Tauberbischofsheim. Im Jahr 1973 verschmolzen die Kreise Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim zum heutigen Main-Tauber-Kreis. Als Stifter der Bürgermeisterkette ist »Familie Erhard Heußlein« vermerkt, als Anlass die Hochzeit des Sohnes Klaus mit Annemarie Maurath am 2. August 1969. Heußlein war zu der Zeit ein hoch angesehener Külsheimer Bauunternehmer mit hunderten von Mitarbeitern. Ein Geschenk wie die Bürgermeisterkette erschien damals standesgemäß. Külsheims damaliger Bürgermeister Erhard Junghans (Rathauschef von 1957 bis 1979) war dabei eine sehr stattliche Persönlichkeit. Für die Amtsnachfolger war die Amtskette später um zwei Glieder gekürzt worden. Vermerkt ist, dass der Pforzheimer Goldschmiedemeisters Meinhard Knapp die Arbeit ausgeführt hat. (Ge)

Hintergrund: Geschichte in Baden-Württemberg Die Tradition der Amtsketten in Baden geht auf eine Entschließung des Badischen Staatsministeriums von 1857 zurück. Danach waren die Bürgermeister des Landes dazu verpflichtet, bei dienstlichen Veranlassungen eine silberne Medaille an einer Kette zu tragen. Das ist der Webseite der Stadt Mühlheim (Kreis Freiburg) zu entnehmen. Mit dem Ende Badens als Großherzogtum und dessen Neukonstitution als Republik 1918/19 seien die auf alten Medaillen gezeigten Staatssymbole veraltet gewesen. Gemäß einer Entschließung des Staatsministeriums im Jahr 1919 sollten die Bürgermeistermedaillen künftig auf der Vorderseite das badische Staatswappen, auf der Rückseite entweder den Gemeindenamen oder das Gemeindewappen zeigen. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 seien die Bürgermeister Badens dann zeitweise verpflichtet gewesen, ihre Medaillen durch einen silbernen Ring mit Hakenkreuzanhänger zu ergänzen, so die Infos im Netz. (juh)

Von Ehrenbürger gestiftet: Rothenfelser Kette bringt rund ein Kilo auf die Waage

Der Rothenfelser Bürgermeister Michael Gram trägt die Amtskette bei festlichen Anlässen in der kleinsten Stadt Bayerns.

»An ihrem Gewicht spürt man die Bürde des Amtes«, sagt der Rothenfelser (Kreis Main-Spessart) Bürgermeister Michael Gram, der die rund ein Kilogramm schwere Amtskette zu festlichen Anlässen in Bayerns kleinster Stadt trägt. Dazu gehören Trauungen, Prozessionen oder der Volkstrauertag, wie auch die Vereidigung von Stadtratsmitgliedern oder stellvertretenden Bürgermeistern. Manchmal haben Festtage auch einen profanen Hintergrund, so legte Gram die Amtskette an, als im Jahr 2015 der damalige bayerische Finanzstaatssekretär und heutige Finanz- und Heimatminister Albert Füracker der Stadt den Förderbescheid für den Breitbandausbau überreichte. Hier trafen sozusagen Tradition und Moderne unmittelbar aufeinander, und ein Zuschuss von 170.000 Euro sind für eine kleine Kommune durchaus ein Grund zum Feiern.

Vergleichsweise jung

Viele Amtsketten haben eine lange Geschichte, in Rothenfels ist sie vergleichsweise jung und lässt sich auf das Jahr 1962 datieren. Seinerzeit stiftete der Ehrenbürger Bruno Uhl dieses Zeichen demokratischer Macht. Gefertigt wurde die Amtskette vom Marktheidenfelder (Kreis Main-Spessart) Goldschmiedemeister Erich Perner (1904 bis 2002), für den Entwurf zeichnete der Maler und Grafiker Gotthard Schüll (1909 bis 1982) verantwortlich. Der gebürtige Lengfurter (Kreis Main-Spessart) war lange Jahre in Schmerlenbach (Kreis Aschaffenburg) und Marienbrunn (Ortsteil Marktheidenfelds) als Volksschullehrer tätig. Bruno Uhl (1895 bis 1990), geboren in Frankfurt am Main, wuchs in Rothenfels auf und wurde später Direktor der Agfa-Photofabrikation in Leverkusen, Präsident des Deutschen Verbands für Fotografie und Mitbegründer der Photokina-Messe in Köln. Ihm wurden zahlreiche Auszeichnungen zuteil, darunter das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern. Er wurde in Rothenfels beigesetzt.

Zünfte verewigt

Auf der Amtskette der Stadt sind die Zünfte verewigt sowie das Rothenfelser Wappen mit dem Buchstaben »R« über einem Felsen und dem stilisierten Main. Die darüber stehende Jahreszahl 1413 verweist auf das sogenannte Weistum, das nach der Überlieferung am Bartholomäusabend des Jahres 1413, also am 24. August oder vielleicht auch am Vortag, eröffnet wurde, wie in der Stadtchronik von Peter Kolb beschrieben ist. Das Weistum legte den rechtlichen Rahmen fest, der Obrigkeit, Stadt und Bürger umgab, das Zusammenspiel von Herrschaft und Stadt, wie auch das Leben in der Stadt selbst. Dekorative Version Auf der Amtskette wurde das Stadtwappen mit einer Mauerkrone dargestellt, die von Amts wegen auf Fahnen, Wappen und Dienstsiegeln verboten ist. »In Rothenfels nahm man sich stets die Freiheit, etliche der Vollzugsvorschriften zu ignorieren. Briefbögen, Mitteilungsblätter, Ehrenurkunden, auch die Amtskette des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin zeigten und zeigen die dekorative Version des Stadtwappens mit der Mauerkrone«, schreibt der Historiker Winfried Mogge über den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. (chw)

Meisterwerk der Schmiedekunst: Kette in Alzenau seit 70 Jahren im Einsatz

Im Jahr 1951 ist Alzenau (Kreis Aschaffenburg) – historisch betrachtet zum zweiten Mal – zur Stadt erhoben worden. Dies war der Anlass für Alzenauer Unternehmer, der Stadt, beziehungsweise deren Bürgermeister, eine Amtskette zu schenken. Das geschah dann im Jahr 1952 zur Stadtrechtsfeier, die Kette ist also runde 70 Jahre alt. Hergestellt wurde das gute Stück in der hessischen Nachbarschaft. Die 1,45 Meter umfassende Kette wurde seinerzeit als »Meisterwerk Hanauer Goldschmiedekunst« gepriesen. Gefertigt wurde sie (aus vergoldetem Silber) von der Hanauer Firma G.A. Korff nach einem Entwurf, der an der Staatlichen Zeichenakademie Hanau im Rahmen eines Ideenwettbewerbs entstanden war.

Weiß-blau gestaltet

Die Kette besteht aus 19 Gliedern plus Anhänger. 18 Glieder zeigen Embleme der heimischen Wirtschaft. Auf der Rückseite sind die Spender eingraviert (von der Lederfabrik bis zur Brauerei Stein – die meisten Unternehmen haben die 70 Jahre nicht überstanden). Das 19. Glied ist bayerisch weiß-blau gestaltet. Die ist nicht von einem Unternehmer, sondern von »Landrat Dr. Degen und den Bürgermeister der Gemeinden des Landkreises Alzenau« gespendet, wie die Inschrift verrät. Der Anhänger zeigt im Mittelpunkt das Wappen der Stadt Alzenau, das von zwei Löwen gehalten wird. Über dem Wappen erhebt sich die Alzenauer Burg. Erster Träger der Amtskette war Bürgermeister Michael Antoni, der noch bis 1956 im Amt blieb. Stephan Noll ist aktuell der siebte Alzenauer Bürgermeister, der die Ehre hat, die Amtskette bei feierlichen Anlässen zu tragen. (mcm)

Von einem Hofjuwelier angefertigt: Aschaffenburger Amtskette wird bei Trauungen und Empfängen getragen

»Die Herkunft unserer Amtskette liegt ein wenig im Dunkeln«, schreibt die Pressereferentin der Stadt Aschaffenburg, Mailin Seidel. Was man weiß: Der Schmuck wurde gearbeitet vom Hofjuwelier Gottfried Merk in München, zwischen 1880 und 1905. Hinweise liefert auch die Ausstellungsdokumentation »Amtsketten deutscher Städte« aus dem Hanauer Goldschmiedehaus, die 1967 herausgegeben wurde. Demnach wurde die Aschaffenburger Amtskette erstmals während der Amtszeit des Königlichen Hofrats, Bürgermeister Friedrich Ritter von Medicus, erwähnt und getragen. Das war zwischen 1877 und 1904.

Emailliertes Stadtwappen

Der Schmuck besteht laut Angaben aus dem Rathaus aus 39 Kettengliedern. Sie sind abwechselnd rund und viereckig gearbeitet und mit Langösen verbunden. Auf der Brust wird die Kette zusammengefasst durch ein emailliertes Stadtwappen. Darunter hängt eine Goldmedaille, auf deren Vorderseite noch einmal das Stadtwappen mit der Unterschrift »Aschaffenburg« zu sehen ist. Auf der Rückseite ist das große Bayerische Staatswappen abgebildet, so die Aschaffenburger Pressereferentin. Durch das Wappen kann man die Medaille selbst auf die Zeit nach 1930 datieren, denn sie entspricht den Vorschriften, die das Staatsministerium im April 1930 erlassen hat. Allerdings war laut Infos des Rathauses vorgesehen, dass das große Staatswappen auf der Vorderseite getragen werden sollte. »Was vor 1930 auf der Medaille zu sehen war, ist nicht bekannt«, sagt Seidel. Die Kette wurde aus vergoldetem Silber gearbeitet sowie aus Emaille. Die Medaille besteht aus Gold. Die Länge der Kette beträgt rund 70 Zentimeter und die Medaille hat einen Durchmesser von 4,1 Zentimetern. Das Gewicht der Kette: 247 Gramm. Seidel erklärt, Oberbürgermeister Jürgen Herzing trage die Kette etwa beim Empfang von Ehrengästen oder wenn er Trauungen durchführt. Auch bei seiner Amtseinführung habe der Schmuck nicht fehlen dürfen. (juh)

Wahrzeichen: Klingenberger Amtskette enthält viele Symbole

Mit gerade einmal 335 Gramm wiegt die Amtskette der Stadt Klingenberg (Kreis Miltenberg) nicht besonders viel. »Sie ist eigentlich nicht so schwer«, räumt Bürgermeister Ralf Reichwein ein und fügt dann mit einem Lachen hinzu: »Aber trotzdem ist sie schwer zu tragen. Denn die Last der Stadt Klingenberg trägst du automatisch mit.« Jedes Detail des teilvergoldeten Gegenstands hat eine eigene Bedeutung. Das können Aspekte sein, die sich der aufmerksame Betrachter selbst erschließen kann. So hängt ganz unten das Medaillon mit dem Klingenberger Wappen darauf. Um das Wappen herum stehen die Namen der drei Stadtteile Röllfeld, Klingenberg und Trennfurt.

Hinweis auf die Auferstehung

Doch was es mit den acht Kügelchen drum herum zu tun hat, oder mit den acht Ösen, die das sogenannte Mittelschild umgeben, erschließt sich nicht so leicht. Tatsächlich ist die Zahl »Acht« in vielen Religionen, wie etwa dem Islam und Buddhismus, die Zahl für Glück und Segen. Und auch das Taufbecken in der Röllfelder Pfarrkirche, das aus dem 15. Jahrhundert stammt, hat acht Seiten - ein Hinweis auf die Auferstehung Jesu Christi.

Die Glieder der Kette selbst stehen für Trauben und weisen damit auf den Klingenberger Wein hin. Im Mittelschild, das von den acht Ösen umgeben ist, finden sich der Patron und die Patroninnen der Klingenberger Pfarrei wieder: links Maria Magdalena, in der Mitte die Muttergottes und rechts der Heilige Pankratius. Auch die rote Farbe und der runde Schild haben eine Bedeutung. So weisen sie auf die Dreifaltigkeit und die evangelische Dreifaltigkeitskirche hin. Eine solche symbolträchtige Kette hat einen »enorm hohen« ideellen Wert, findet ihr derzeitiger Träger Reichwein. Der materielle Wert interessiert ihn eigentlich kaum, dennoch schätzt er ihn auf zwischen 5000 und 8000 Euro. Kein Wunder also, dass die Kette im Tresor des Rathauses eingeschlossen wird, wenn sie nicht getragen wird. Das Schmuckstück war ein Geschenk Pfarrers Dieter Feineis an die Stadt. Feineis war 34 Jahre Pfarrer in Röllfeld und 30 Jahre Stadtpfarrer in Klingenberg. Die Kette überreichte er 2010 bei seiner Verabschiedung an Reichweins Vorgänger, Reinhard Simon. Gefertigt hat sie der Würzburger Goldschmied Michael Amberg, der laut einem Brief von Pfarrer Feineis »einer der bekanntesten Goldschmiededynastien Frankens entstammt«. Der jetzige Rathauschef findet das Tragen der Kette »würdevoll«. Deswegen zieht er sie gern bei speziellen Anlässen an. Das kann der Neujahrsempfang sein, die Vereidigung von Stadträten oder die Feier zu 40 Jahren Städtepartnerschaft. Auch bei Trauungen darf der Schmuck nicht fehlen. Da werde er oft angesprochen auf die Bedeutung der Kette. Reichwein hofft, dass der Schmuck auch von seinem Nachfolger getragen wird: »Ich bin der Meinung, es ist Tradition und das sollte man aufrechterhalten.« (juh)

Hintergrund: Amtsketten in Bayern Die Webseite von »Bavarikon - Kunst und Wissensschätze Bayerns« liefert viele Informationen zu bayerischen Bürgermeistermedaillen. Demnach waren silberne und goldene Ketten mit zum Teil daran befestigten Anhängern und Medaillen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts lediglich Statussymbole bei Amts- und Würdenträgern, aber keine Insignien. Dies habe sich 1789 mit der Französischen Revolution geändert. »Das proklamierte Ende der ständischen Gesellschaft machte auch in Bayern neue Dienstzeichen für Amtsträger erforderlich«, heißt es auf der Internetseite »Bavarikon«. So sei Bayern neben Preußen einer der Vorreiter der Einführung dieser neuen Medaillen gewesen, die im ganzen Herrschaftsgebiet vereinheitlicht gewesen seien. Von 1806 bis 1918, also während das Königreich Bayern bestand, zeigten die Vorderseiten der Medaillen das Porträt des regierenden Königs von Bayern. Die Rückseite zierte laut »Bavarikon« das Kommunalwappen oder schlicht der Name der Gemeinde. 1918 endete die Monarchie in Bayern. Von da an sei das Bildnis des Königs durch das Wappen des Freistaats ersetzt worden. Während der Weimarer Republik (1918 bis 1930) prägte das Hauptmünzamt in München die Bürgermeistermedaillen weiterhin. Doch nach 1930 waren die Ketten gemäß der Webseite keine Pflicht mehr, sondern sie wurden den Gemeinden freigestellt. »Bereits in dieser Zeit und besonders nach dem Zweiten Weltkrieg wandelten sich die Bürgermeistermedaillen allmählich zu medaillenförmigen Schmuckstücken und büßten damit ihr einheitliches Erscheinungsbild ein«, heißt es im Netz. (juh)

Collenbergs Bürgermeister hat das Schmuckstück erst im Jahr 2021 bekommen

Bürgermeister Andreas Freiburg mit der Amtskette vor dem Eingang des Rathauses in Collenberg.

Über eine ganz neue Amtskette hat sich der Collenberger (Kreis Miltenberg) Bürgermeister Andreas Freiburg im Jahr 2021 gefreut. Sein Vorvorgänger, Ludwig Andreas Riedel, hatte das Schmuckstück in der - wie Freiburg sagt - »bekannten« Gold und Silberschmiede in Münsterschwarzach (Kreis Kitzingen) anfertigen lassen. Der jetzige Rathauschef hat die Kette bislang erst dreimal getragen: bei der Vorstellung des Schmucks im Mai 2022, bei der Übergabe der Bürgermedaille sowie bei der Verleihung der hessischen Lebensrettungsmedaille. »So eine Amtskette soll die Würde des Amtes zeigen«, sagt Freiburg. Er habe viele positive Rückmeldungen bekommen. »Die Leute sagen, es gibt dem Rahmen eine besondere Würde.« Ständig griffbereit Ob die Kette komplett aus Silber ist, oder versilbert, weiß der Collenberger Bürgermeister nicht. Darüber habe sein Vorgänger geschwiegen. »Günstig war sie aber sicherlich nicht gewesen.« Er bewahre sie im Rathaus auf und habe sie ständig griffbereit. »Mir gefällt sie, weil sie schlicht ist.« Bevor die neue Kette für Collenberg gefertigt wurde, gab es bereits eine Kette aus Ebenholz. Sie kam aus der Region Arusha in Tansania. Zu diesem Distrikt hat besondres der Collenberger Ortsteil Fechenbach viele Kontakte, etwa in Form von Spenden. Die Kette aus Ebenholz brachte Freiburgs Amtsvorgänger Riedel auf die Idee, ein neues Schmuckstück zu schaffen, das »dem europäischen Geschmack« entspricht. An die frühere Kette erinnert ein Holzmedaillon, das auch jetzt noch in der Mitte des blau ausgeschlagenen Koffers liegt. Die eigentliche Kette zeigt in der Mitte das Collenberger Wappen, das es erst seit dem Zusammenschluss von Fechenbach, Reistenhausen und Kirschfurt im Jahr 1971 gibt. Die drei Ortsteile selbst werden auf der Kette jedoch nicht einzeln erwähnt. Man habe damit bewusst machen wollen, dass Collenberg ein Ganzes ist, erläutert Bürgermeister Freiburg. Auf den Plättchen, die das Wappen umgeben, sind alle Bürgermeister Collenbergs seit dem Jahr 1971 mit Anfangs- und Enddatum ihrer Amtszeit verewigt. Auch Freiburgs Name und der Beginn seiner Bürgermeisterkarriere sind schon eingraviert. (juh)

Julie Hofmann, Michael Geringhoff, Christian Weyer, Michael Müller