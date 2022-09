Neue Serie »Retter in Not«: Wenn das Rettungswesen selbst zum Patienten wird

Wo es hakt und was sich ändern müsste

Wenn das Rettungswesen selbst zum Patienten wird.

In unserer neuen Serie »Retter in Not« machen wir uns auf die Suche nach den Gründen für die angespannte Situation. Wir beleuchten, welche Rädchen im Gesundheitssystem klemmen und wieso auch der Rettungsdienst dadurch ins Schlingern kommt. In acht Teilen geht es um steigende Einsatzzahlen, schlechtere Arbeitsbedingungen und ein System, das die Gutmütigkeit von Helfern ausnutzt.

Nur knapp ein Drittel aller Rettungsdiensteinsätze sind tatsächliche Notfalleinsätze

Was jedem bewusst sein muss: Je mehr der Rettungsdienst unter Druck gerät, desto mehr Patienten bezahlen dies - schlimmstenfalls - mit ihrem Leben. Etwa wenn die Retter nicht rechtzeitig zu einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall kommen können. Weil sie anderweitig unterwegs sind; weil es zu wenig Einsatzkräfte gibt; oder weil sie weite Strecken zu Kliniken zurücklegen müssen, da die Krankenhäuser der Region keine Patienten mehr annehmen.

Zum Auftakt unserer Serie geht es darum, wie es so weit kommen konnte. Dies erläutern Jens Marco Scherf, Landrat im Kreis Miltenberg (Bündnis '90 / Die Grünen) und derzeit Vorsitzender des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) am Bayerischen Untermain, und Björn Bartels, Leiter Rettungsdienst beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Miltenberg-Obernburg und Verbandsrat im ZRF.

Die personellen Ressourcen sind inzwischen schlichtweg erschöpft

Was genau ist das Problem im Rettungsdienst in der Region?

Scherf: Wir haben eine extreme Auslastung, teilweise sogar eine Überlastung der notfallmedizinischen Versorgung. Die Einsatzzahlen steigen seit Jahren stetig an. Die personellen Ressourcen sind inzwischen schlichtweg erschöpft.

Bartels: Im Bereich der Rettungswache Obernburg haben wir bei den Einsätzen im Jahr 2021 eine Zunahme von 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die zeitliche Auslastung ist nochmal höher: Wegen der Pandemie müssen die Einsatzkräfte noch häufiger, also insgesamt länger desinfizieren und mussten Patienten häufiger in weiter entfernte Kliniken bringen.

Woher kommt diese Zunahme bei den Einsätzen?

Scherf: Dafür gibt es viele Gründe. Etwa weil Patienten bei ihrem Hausarzt telefonisch nicht durchkommen oder weil sie die Bereitschaftspraxen oder den kassenärztlichen Fahrdienst nicht kennen.

Bartels: Das Problem ist: Jeder Patient, der nicht zügig einen Termin beim Haus- oder Facharzt bekommt, landet früher oder später oft im Rettungswagen und in einer Klinik. Dafür ist die notfallmedizinische Versorgung aber nicht ausgelegt. Die ist für Notfälle und lebensbedrohlichen Situationen. Aber nur knapp ein Drittel aller Rettungsdiensteinsätze sind tatsächliche Notfalleinsätze. Die lebensbedrohlichen Fälle darunter sind nochmal deutlich weniger. Zwei Drittel aller Einsätze haben also nichts mit Notfällen zu tun.

Was bedeutet das für den Rettungsdienst?

Bartels: Jeder weitere Einschlag – also alles, was die Situation weiter anspannt – gefährdet die Aufrechterhaltung des Rettungsdienstes. Wir können heute nicht garantieren, dass morgen respektive übermorgen noch jedes Rettungsmittel adäquat besetzt und vorgehalten wird.

Wir sind zu oft nicht schnell genug bei Patienten

Und welche Folgen hat diese Situation für die Patienten?

Bartels: In Bayern soll in 80 Prozent der Fälle binnen zwölf Minuten ein geeignetes Einsatzfahrzeug beim Patienten sein. Inzwischen erreichen wir das in fünf von sieben Versorgungsbereichen am Bayerischen Untermain nicht mehr. Wir sind also zu oft nicht schnell genug bei Patienten.

Es ist mit immer mehr nicht getan. Wir müssen an die strukturellen Probleme ran

Wieso reicht die Strategie »mehr Rettungswagen, mehr Sanitäter« nicht aus?

Bartels: Als ich 2005 ehrenamtlich im Rettungsdienst angefangen habe, gab es im Kreis Miltenberg zwei Wachen: in Obernburg und Miltenberg. Da gab es jeweils einen Rettungswagen. Das hat damals gereicht.

Scherf: Wir erhöhen die Kapazitäten im Rettungsdienst seit Jahren konsequent. Im Kreis Miltenberg sind so Wachen und Stellplätze in Stadtprozelten, Hobbach, Amorbach und Sulzbach dazu gekommen. Obwohl die Bevölkerung nicht in gleichem Maß zunimmt.

Bartels: Aber sie hat sich verändert. Wir haben eine zunehmend ältere Gesellschaft, die stärker medizinisch versorgt werden muss - egal ob haus- oder fachärztlich oder notfallmedizinisch. Die Menschen leben auch häufiger alleine und haben niemanden, der ihnen helfen kann, wenn etwas passiert.

Scherf: Aber ganz gleich, um wie viel wir die Kapazitäten erhöhen, wir sehen gerade: Es ist mit immer mehr, mehr, mehr nicht getan. Wir müssen an die strukturellen Probleme ran.

Welche sind das?

Scherf: Es gab 2018 einen Bericht im Bayerischen Landtag. Der Tenor war: Wir haben kein Mengenproblem, sondern ein Verteilungsproblem. Also welche Patienten beim Hausarzt, beim Bereitschaftsarzt und beim Rettungsdienst gut aufgehoben sind. Dem stimme ich grundsätzlich zu. Aber seither ist darauf nicht reagiert worden.

Jeder weitere Einschlag gefährdet die Aufrechterhaltung des Rettungsdienstes

Können Sie noch ein Beispiel geben?

Bartels: Wir haben grundsätzlich zu wenig Fachkräfte und zu wenig Auszubildende. Dadurch dass wir uns im Grenzgebiet zu Hessen und Baden-Württemberg befinden, haben wir am Untermain das zusätzliche Problem, dass Kräfte in andere Bundesländer abwandern.

Scherf: Diese Abwanderungsproblematik haben wir in vielen Bereichen, zum Beispiel auch bei den Finanzbeamten. Da gab es schon mal eine »Lex Untermain« – wohlgemerkt unter Markus Söder als Finanzminister. So eine Sonderregelung etwa für zusätzliche Ausbildungsplätze bräuchten wir auch für den Rettungsdienst.



Haben Sie das schon bei Söder platziert?

Scherf: Ich persönlich noch nicht, aber wir arbeiten mit dem ZRF gerade die konkreten Handlungsfelder und Forderungen heraus und platzieren sie über den Zweckverband im Innenministerium.

