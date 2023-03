Nach dem Ver­lust ih­rer Zu­las­sung we­gen er­wie­se­ner Ver­un­t­reu­ung von Man­dan­ten­gel­dern ist ei­ne 66 Jah­re al­te ehe­ma­li­ge Rechts­an­wäl­tin aus dem Alt­kreis Al­zenau er­neut mit dem Ge­setz kol­li­diert. Weil sie in E-Mails und Schrift­sät­zen wei­ter als An­wäl­tin auf­t­rat, ver­ur­teil­te sie das Amts­ge­richt in Al­zenau we­gen Ti­tel­miss­brauchs in 64 Fäl­len zu zehn Mo­na­ten Haft auf Be­wäh­rung.