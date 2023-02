Schockanrufe: Drei junge Männer wegen versuchten Betrugs verurteilt

We­gen ver­such­ten Be­trugs ha­ben drei jun­ge Män­ner aus Gel­sen­kir­chen vor dem Ju­gend­sc­höf­fen­ge­richt in Aschaf­fen­burg ge­stan­den. Sie hat­ten ver­sucht, mit­tels ei­nes so­ge­nann­ten Schoc­k­an­rufs ei­nen äl­te­ren Mann um 9000 Eu­ro zu brin­gen, was durch den auf­merk­sa­men Sohn des Se­niors ver­hin­dert wur­de. Statt­des­sen klick­ten die Hand­schel­len. Al­le drei Tä­ter räum­ten die Tat ein. Die ver­ant­wort­li­chen Hin­ter­män­ner be­fin­den sich al­ler­dings in der Tür­kei - und da­mit au­ßer­halb des Zu­griffs der deut­schen Jus­tiz.