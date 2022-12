Nach Brückenspung in Wörth: Angeklagter voll schuldfähig

André B., der derzeit wegen Mordes vor dem Aschaffenburger Landgericht angeklagt ist, ist voll schuldfähig. Zu diesem Ergebnis kommt der psychiatrische Gutachter Hans-Peter Volz. André B. hatte laut Anklage in der Nacht auf den 18. Februar einen 30-Jährigen dazu gebracht, zwischen Wörth und Erlenbach (Kreis Miltenberg) in den Main zu springen. Beim Eintauchen in den dunklen, Hochwasser führenden Fluss starb der 30-Jährige an Herzversagen, einem sogenannten Reflextod.