An neu­en Kin­der­gär­ten, neu­en Kin­derkrip­pen man­gelt es sel­ten, es wird re­ge ge­plant, ge­baut und of­fi­zi­ell in Be­trieb ge­nom­men. Doch wäh­rend man in Städ­ten und Ge­mein­den für Ge­bäu­de sorgt, knirscht es an­de­rer Stel­le längst ge­wal­tig. Flächen­de­cken­de Kin­der­be­t­reu­ung wird zu­se­hends zu ei­nem theo­re­ti­schen Kon­strukt, das an der Rea­li­tät schei­tert.