Impfkoordinatoren am Untermain ziehen Bilanz: »Unseren Auftrag haben wir erfüllt«

Ein klei­ner Piks, schon ist es vor­bei. So läuft ei­ne Imp­fung für Pa­ti­en­ten ab. In den Impf­zen­t­ren der Re­gi­on gab es zwei Jah­re lang ei­nen Piks nach dem an­de­ren - zu Höchst­zei­ten et­wa 1300 Imp­fun­gen in je­dem Zen­trum. Pro Tag. Zum Jah­re­s­en­de sch­lie­ßen die Impf­zen­t­ren in Bay­ern ih­re Tü­ren. De­ren Ver­wal­tungs­lei­ter am Baye­ri­schen Un­ter­main bli­cken auf die­sen Kraf­t­akt zu­rück: Frank Wis­sel (54) für Stadt und Kreis Aschaf­fen­burg, Björn Bar­tels (36) für den Kreis Mil­ten­berg.