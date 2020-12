Alexander Eckert (48), Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Hl. Geist im Spessartgrund in Esselbach (Main-Spessart-Kreis)



"Mit dem Beginn der Pandemie konnte ich häufig den Slogan hören, dass nach Corona ?die Welt eine andere, eine menschlichere werden würde, was ich damals schon bezweifelt hatte. Leider sind meine Zweifel in Erfüllung gegangen und ich erlebe beruflich wie auch in meinem alltäglichen Lebensumfeld, dass das zwischenmenschliche Klima kälter und rauher geworden ist. Damit stellt sich uns meiner Meinung nach nicht nur das globale Problem des Klimawandels, sondern auch die Herausforderung bezüglich eines zwischenmenschlichen Klimawandels."