Hauswirtschaft als Beruf: Von wegen altbacken!

Nicht nur in Kindergärten und Senioreneinrichtungen

Die Wäschepflege inklusive nähen und ausbessern von Kleidungsstücken oder Tischwäsche gehört ebenfalls zum Arbeitsspektrum einer Hauswirtschafterin. Weniger ist mehr, vor allem beim Putzen, findet Astrid Dölger und schwört auf Soda als Allzweckmittel: um fettige Oberflächen zu reinigen eignet sich das weiße Pulver ebenso wie zum Entfernen von Flecken. »Kitchen queen« - Küchen-Königin - steht von Außen an der Küchentür, hinter der Astrid Dölger von montags bis freitags für rund 80 Kinder kocht.

Aber braucht man ihn in Zeiten von Saugrobotern, Tiefkühltruhen und Mikrowellen überhaupt noch? Putzen und kochen kann schließlich jeder, lautet eine gern geäußerte Meinung. Für sowas braucht man doch keine Ausbildung. Oder?

»Doch, braucht man«, sagt Astrid Dölger im Brustton der Überzeugung. »Die Hauswirtschaft ist heute wichtiger denn je und sie besteht keineswegs nur aus kochen und putzen.«

Die 56-Jährige weiß, wovon sie spricht: Sie ist nicht nur gelernte Hauswirtschafterin, sondern hat durch die Ausbildung ihre Traumstelle gefunden. Von montags bis freitags schmeißt sie die Küche in der Kindertagesstätte St. Marien und St. Franziskus in Großwallstadt (Kreis Miltenberg) und kocht für 95 Kinder. Jeden Tag frisch.



KOCHEN

»Gekocht habe ich schon immer gern«, sagt die gebürtige Großwallstädterin, die am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Aschaffenburg ihre Ausbildung gemacht hat. Aber durch den Kurs habe sie noch mehr Feinheiten und Hintergründe gelernt, sei selbstsicherer und professioneller geworden, berichtet sie, während sie einen Berg Baguettes in Stücke schneidet.

Es kracht, wenn sie das Messer ansetzt, denn die Brote stammen vom Vortag. Da gab es sie - noch außen knusprig, innen weich - zur Buchstabensuppe. Nun werden die hart gewordenen Reste zu Spinatknödeln verarbeitet. »Die Kinder lieben Spinat«, sagt Astrid Dölger, die jedes Kind der Einrichtung mit Namen kennt. Resteverwertung ist ihr wichtig. »Bei mir wird nichts weggeworfen!«

ORGANISIEREN

Auch das gehört zum Beruf der Hauswirtschafterin: Planen und Organisieren. Astrid Dölger macht ihren Essensplan immer für vier Wochen. Haltbare Produkte kauft sie früh ein, da sie gelagert werden können. Frische Zutaten werden kurzfristig geordert.

Auf Allergien ihrer jungen Esser nimmt sie Rücksicht. An ihrer Küchentür, auf der die Kollegen den Schriftzug »Kitchen Queen« - Küchen-Königin - angebracht haben, hängt von Innen eine Liste mit Kindernamen und den Lebensmitteln, die diese nicht vertragen.

»Diese Flexibilität hätten wir bei einem externen Caterer nicht«, sagt Krippenleiterin Ramona Gerlach. Auch Einrichtungsleiterin Claudia Läsker sieht Astrid Dölger als Bereicherung ihres Hauses an. Eine Hauswirtschafterin, die täglich frisches Essen zubereite, sei fast schon ein Alleinstellungsmerkmal.

Dass knapp 80 Prozent aller Kinder fürs warme Essen angemeldet seien, spreche für sich. Kurzfristige Ab- und Umstellungen sind kein Problem, von dem persönlichen Kontakt und den Gesprächen zwischen Tür und Angel ganz zu schweigen.

MANAGEMENT

Vorteile, von denen nicht nur Kitas profitieren. »Ohne Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter könnten viele Betriebe gar nicht existieren«, sagt Gabriele Royackers vom AELF und zählt Senioreneinrichtungen, Krankenhäuser, Kantinen, Kinderheime sowie Gastronomiebetriebe als Einsatzorte auf. Auch sie ist überzeugt, dass die Hauswirtschaft nicht altbacken ist.

Nicht zuletzt, weil sich der Fachbereich weiterentwickelt und umorientiert habe: von der Hauswirtschaft im 19. Jahrhundert, zu der auch noch das Einschlachten, die Viehhaltung und das Einfärben von Textilien gehörte, hin zu modernen Dienstleistungsmanagement in Betrieben jeder Größenordnung.

Aber auch für private Haushalte habe die Hauswirtschaft durch den demografischen Wandel an Bedeutung gewonnen. Die Großfamilie, in der die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt war und ältere Menschen ebenso wie Kinder betreut und gepflegt wurden, gibt es kaum noch. Einpersonen-Haushalte haben rasant zugenommen, bei Familien gehen häufig beide Elternteile arbeiten, die Betreuung von Kindern und Älteren wird ausgelagert - in eben jene Betriebe, wo Hauswirtschafterinnen arbeiten, sagt Royackers.

Selbst im eigenen Haushalt könne man profitieren: Wer weiß, wie man rasch ein gesundes Gericht kreieren kann, wer planvoll einkauft und bevorratet, wer eine kaputte Naht selbst reparieren kann, spart Zeit, Geld und Nerven, meint die Fachfrau, die am Aschaffenburger AELF als Bildungsberaterin Hauswirtschaft tätig ist.

NACHHALTIGKEIT

Derweil sind die Baguettes geschnitten und Astrid Dölger zählt die Gläser mit Apfelmus in ihrem Vorratsschrank, alle aus Großwallstädter Äpfeln. »2021 war ein super Apfeljahr, wir haben tagelang eingekocht«, erzählt sie. »Gucken Sie mal, was in einem Glas Apfelbrei aus dem Supermarkt alles drin ist«, sagt Astrid Dölger. »Bei mir kommen nur Äpfel und Wasser rein und das schmeckt trotzdem wunderbar und ist gesund!«

Außerdem: Wo der Supermarkt-Apfelbrei herkomme, wolle sie gar nicht erst wissen. »Wahrscheinlich wurde er durch halb Europa gekarrt!« Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind ihr wichtig, »obwohl ich keine Öko-Tante bin«, sagt sie und lacht herzlich.

PUTZEN

Während die Spinatknödel auf dem Herd in einem riesigen Topf im heißen Wasser garen, fängt Astrid Dölger schon mal an, Spüle und Arbeitstisch aufzuräumen und zu putzen. Dabei schwört sie auf Soda, ein weißes Pulver, das der Chemiker Natriumcarbonat nennt.

»Soda ist ein Allzweckmittel, damit kriege ich Oberflächen fettfrei, angebrannte Töpfe und Pfannen sauber und Flecken aus Kleidung und Stoffen«, erläutert Dölger. Zudem sei es umweltfreundlich.

Soda, Essig und Spülmittel - mehr braucht man nicht, ist sie überzeugt. Ihren beiden erwachsenen Söhnen hat sie viel hauswirtschaftliches Wissen weitergegeben, quasi automatisch. »Deren Ehefrauen können sich später mal freuen«, sagt sie und spricht damit etwas an, das sich im Laufe der Zeit nicht wesentlich geändert hat: Noch heute sind Hauswirtschafterinnen zum Großteil weiblich. Woran das liegt?

Jahrzehntelang war das Führen des Haushalts den Frauen vorbehalten, es war selbstverständlich, sie haben es quasi nebenher gemacht, meint Gabriele Royackers. Große gesellschaftliche Anerkennung gab es dafür nicht. Zu Unrecht, wie Astrid Dölger und Gabriele Royackers finden. »Der Beruf ist überaus vielseitig und anspruchsvoll«, sagt Royackers. Und er kann sehr erfüllend sein, betont Astrid Dölger und fügt hinzu: »Ich habe den schönsten Beruf und Arbeitsplatz auf der Welt!«

IInfo: Der nächste kostenpflichtige Hauswirtschafts-Lehrgang, den das AELF in Zusammenarbeit mit dem Landesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH Bayern anbietet, soll in diesem Frühjahr starten. Weitere Infos bei Gabriele Royackers Tel. 09353 7908-2040 und Anne Jäckels E-Mail: aschaffenburg-mdh@gmx.de

NINA-ANNA BECKMANN

Hintergrund: Die Geschichte der Hauswirtschaft Viele Frauen prägen die Geschichte der Hauswirtschaft: Zum Beispiel Hedwig Heyl, die 1884 die erste Koch- und Haushaltungsschule für Frauen in Berlin gründete. Oder Henriette Davidis (1801 bis 1876), die nicht nur Hauswirtschaftslehrerin war, sondern auch Koch- und Lehrbücher sowie Nachschlagewerke verfasste. Als eine Wegbereiterin für den Beruf der Hauswirtschafterin gilt auch Helene Neumann, die 1906 erstmalig tarifliche Lohnzahlungen für Heimarbeiterinnen aushandelte. Im Zusammenhang mit der Frauenbewegung entstanden schon im 19. Jahrhundert sogenannte Haushaltsschulen, in denen hauswirtschaftliche Fähigkeiten erlernt wurden. Zunächst wurde diese kostspielige Ausbildung jedoch nicht als Beruf, sondern eher als eine Vorbereitung auf die Ehe angesehen. Aus diesen ursprünglich auf den Privathaushalt abgestimmten Tätigkeiten entwickelten sich dann hauswirtschaftliche Berufe wie die Haushälterin oder die Hauswirtschaftslehrerin. Im 20. Jahrhundert erleichterten die Einbauküche und elektrische Haushaltsgeräte die Hauswirtschaft. Heute gehören hauswirtschaftliche Dienstleistungen zu den Kernleistungen sozialer Einrichtungen, die vor allem in der Altenpflege oder der Familienbetreuung an Bedeutung gewonnen haben. (nab)