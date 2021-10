Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Foto-Quiz mit Gewinnspiel: Teste dein Wissen über Schlösser!

Aschaffenburg Quiz 25.10.2021 - 13:37 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ausflugsziel Nummer eins ist nach wie vor das Schloss Mespelbrunn: Hier wurde 1958 „Das Wirtshaus im Spessart“ mit Lilo Pulver gedreht. Wetten, das zieht immer noch? Jedenfalls ist es immer noch sehr idyllisch am alten Wasserschloss – die Fahrt dauert rund 30 Minuten mit dem Auto, einfach die Würzburger Straße hoch und immer weiter rein in den Spessart!

Das Foto-Quiz für Kenner unserer Region widmet sich in seiner letzten Ausgabe diesen Wahrzeichen unserer Heimat. Manche von ihnen dienen heute als Museen. Einige können besichtigt werden. Wieder andere sind der Öffentlichkeit verschlossen: Sie sind noch bewohnt. In unserer Online-Ausgabe fragen wir nach deutlich mehr Schlössern als in unserer Zeitung; dort hat nur eine Auswahl der Schlösser der Region auf eine Seite gepasst. Außerdem gibt es online ein Gewinnspiel mit Gutscheinen als Preis:

Um an dem Quiz teilnehmen zu können, müssen Sie die Datenschutzbestimmungen akzeptieren und ggf. die Seite neu laden. Einsendeschluss für unser Gewinnspiel ist der 5. November 2021. Wir versenden die Gewinne im Anschluss.



Kevin Zahn