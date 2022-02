Faschingswochenende in der Region: Wenn "Querdenker" statt Narren durch die Straßen ziehen

Bei Faschingszügen müssen Sanitäter vor Ort sein, bei Demos aber nicht

Viele Menschen sind unterwegs, es kann zu Notfällen kommen, das Durchkommen für Retter kann schwierig werden. Dennoch sieht man bei größeren »Querdenker«-Veranstaltungen keine Sanitäter - im Gegensatz dazu bei Faschingszügen schon, weil Städte und Gemeinden dies dort zur Auflage machen. Wir haben bei Stadt- und Kreisverwaltungen nachgefragt, wieso bei Corona-Demos keine Retter dabei sind.

Freizeit-Spaß oder Grundrecht

Zunächst unterscheiden Verwaltungen, welche Art der Zusammenkunft geplant ist: Ist eine Veranstaltung Freizeit-Spaß oder handelt es sich um eine Demonstration? Denn Demos sind laut Sven Simon vom Landratsamt Aschaffenburg »von unserem Grundgesetz besonders geschützte Versammlungen«. Denn dort kommen Menschen zusammen, um sich an der öffentlichen Meinungsbildung zu beteiligen. »Hierunter fallen auch die 'Corona-Demos'.« Veranstalter müssen sie vorab anzeigen. Eigentlich.

Ein Schaulustiger gestikuliert am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Politik.

Unangemeldete »Spaziergänge« oder angemeldete Demonstrationen

Aus Verwaltungssicht gilt es bei Demonstrationen, zwischen angemeldeten und unangemeldeten Veranstaltungen zu unterscheiden. In Stadt und Kreis Aschaffenburg sind nunmehr bis 19. März Allgemeinverfügungen in Kraft, die unangemeldete »Spaziergänge« unter Hinweis auf den Infektionsschutz untersagen. Wenn unangemeldete Versammlungen dennoch zustande kommen, so gilt durchgängig Maskenpflicht.

Bei angemeldeten Demonstrationen ist wichtig: Die Kommunen dürfen das Versammlungsrecht nicht erschweren, erklärt Carla Diehl von der Stadt Aschaffenburg. Demnach müssen Auflagen, die Behörden bei Versammlungen erlassen, »verhältnismäßig, angemessen und geeignet« sein. Man könne also bei dem hohen Gut der Demonstrationsfreiheit nicht grundsätzlich Auflagen erteilen. Im Gegensatz zu Freizeitveranstaltungen: Wer Faschingszüge organisiert, dem kann auch zugemutet werden, dass er sich darum kümmert, dass Sanitäter vor Ort sind - und dass er für diese zahlt.

Die Stadt könne auch Demo-Organisatoren die Anwesenheit von Sanitätern vorschreiben - für die die Veranstalter dann auch zahlen müssen. Aber dafür muss die Stadt gute Gründe haben. Beispielsweise weil es wahrscheinlich ist, dass Teilnehmer einer Demonstration gefährdet werden könnten. Indikatoren für eine potenzielle Gefährdung sind etwa die erwartete Teilnehmerzahl oder Erfahrungswerte aus vergleichbaren Versammlungen. Ab etwa 5000 Demonstranten werden entsprechende Auflagen in der Stadt Aschaffenburg mit der Versammlungsleitung erörtert.

Bislang habe sich die Stadt »nicht veranlasst gesehen, diese Auflage zu erteilen«, schreibt Diehl. Als entsprechende Demos in Aschaffenburg angemeldet wurden, sei man »immer weit von der Größenordnung von mehr als 5000 Personen entfernt« gewesen. Aus vergleichbaren Versammlungen habe man keinen Anlass für eine sanitätsdienstliche Absicherung gesehen (siehe »Im Überblick«).

Im Überblick: Teilnehmerzahlen bei Demos und "Spaziergängen" in der Region An Silvester nahmen in Aschaffenburg laut Polizei etwa 4000 Menschen bei der angemeldeten Demo teil. Bei "Spaziergängen" und anderen Kundgebungen pendelte die Teilnehmerzahl meist zwischen 200 und etwas über 1000. Die bislang größten angemeldeten Kundgebungen im Kreis Miltenberg waren Ende Januar in Elsenfeld mit etwa 1300 Teilnehmern und Anfang Februar in Miltenberg mit rund 2000. Seit dem Wegfall vieler Corona-Auflagen scheint die Teilnehmerzahl bei Demos zurückzugehen. (eml/re)

Ein betrunkener Mann wird nach dem Rosenmontagszug 2011 in Düsseldorf von Sanitätern versorgt.

»Kein erschwerendes Hemmnis«

Für die Absicherung von Veranstaltungen muss es aber nicht gleich ein Sanitätsdienst vor Ort sein. Um die Sicherheit und Ordnung bei Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern zu gewährleisten, setzt der Kreis Aschaffenburg laut Sprecher Sven Simon regelmäßig darauf, Orte einer Veranstaltung festzulegen und dass die Veranstalter für Ordnungspersonal sorgen müssen. Zudem gehörten Infektionsschutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsgebot dazu.

Schwieriger umzusetzende Auflagen - etwa wegen hoher Kosten - würden einen tiefgreifenderen Eingriff in die Versammlungsfreiheit bedeuten. Den hält das Landratsamt nicht für geboten. Das sieht auch das Miltenberger Landratsamt so. Versammlungen sollen mit der Auflage, Sanitäter einzusetzen, »kein erschwerendes Hemmnis« bekommen, denn Sanitäter kosten den Veranstalter Geld. Im Unterschied beispielsweise zu Faschingsveranstaltungen wie der Lachparade in Miltenberg, die sich vor der Pandemie zu einem Großereignis entwickelt hat. Auch bei anderen Demonstrationen, zum Beispiel bei der Kundgebung »Wir sind bunt« im Jahr 2018 in Elsenfeld, habe der Kreis Miltenberg keine Rettungsdienst-Auflagen festgelegt.

In den meisten Fällen müssen sich Demo-Organisatoren also nicht darum kümmern, dass Sanitäter vor Ort sind - geschweige denn für diese zahlen. Wenn das Landratsamt Miltenberg mehr Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr anfordert oder dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) empfiehlt, mehr Rettungskräfte an einer Wache zu stationieren, gehe das »auf Staatskosten«, sagt Ordnungsamtsleiter Marcel Fleckenstein. Diese sogenannte Vorhalteerhöhung ist für Rosenmontag in Miltenberg derzeit nicht geplant. Das Landratsamt rechnet derzeit nur mit 200 bis 300 Teilnehmern.

Ehrenamtler in Elsenfeld vor Ort

Doch selbst wenn eine Stadtverwaltung oder ein Landratsamt keinen Sanitätsdienst fordern, kann es sein, dass Retter vor Ort sind. So geschehen bei der Corona-Demo Ende Januar in Elsenfeld. Dies war keine Auflage des Landratsamts. Polizei und Rettungsdienst hatten sich abgesprochen. Richard Salzer von der Polizei Obernburg erklärte auf Nachfrage, dass die Beamten mit einer größeren Teilnehmerzahl als sonst gerechnet hatten und daher auf dem kurzen Dienstweg um Unterstützung beim BRK gebeten hatten. Denn: »Wo viele Menschen sind, kann ja immer etwas passieren.«

»Wenn die Polizei fragt, helfen wir«, sagt Jörg Kuhn, stellvertretender Rettungsdienstleiter beim BRK Miltenberg-Obernburg. Im Fall Elsenfeld waren ehrenamtliche Sanitäter am Feuerwehrhaus stationiert - und hatten auch direkt etwas zu tun. Nur wenige Meter von ihnen entfernt gab es während der Demo einen Verkehrsunfall. Der hatte jedoch nichts mit der Demo zu tun.

»Aber so etwas hätte ja auch im Zuge der Demo passieren können«, sagt Salzer. Natürlich sei das Gefährdungspotenzial bei Faschingszügen größer - durch die Wagen, Alkohol und noch mehr Menschen. Bei größeren Demos wird die Polizei aber weiterhin auf dem kurzen Dienstweg um Hilfe beim BRK bitten. Diese Hilfe unter den Blaulichtorganisationen kostet Demo-Organisatoren aber nichts.

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Coronamaßnahmen der Bundes- und Landesregierung halten ein Plakat mit der Aufschrift «Impfpflicht».

An Fasching wird mehr los sein

Im Kreis Miltenberg ist bislang für das Faschingswochenende keine Kundgebung geplant. Stattdessen wird in der Telegram-Gruppe der »Freiheitsboten Miltenberg« für den Marsch in Aschaffenburg am Samstag, 26. Februar, Werbung gemacht. Montags trifft sich in Miltenberg die Gruppe »Wir stehen auf Miltenberg«. Anmelderin Patricia Philipp hat nicht auf unsere Anfrage reagiert, ob sie für Rosenmontag mehr Teilnehmer als sonst erwartet.

In der Telegramgruppe »Aschaffenburg steht auf« kursieren bislang keine Schätzungen darüber, wie viele Teilnehmer am Samstag in die Innenstadt kommen könnten. Die Stadt erwartet mindestens 1000 Menschen, heißt es aus dem Rathaus. Die Polizei rechnet mit »deutlich mehr Besuchern«, wie Philipp Hümmer vom Polizeipräsidium Unterfranken unserem Medienhaus sagte.

Die Stadt verbietet indes »Bestandteile, die für einen Faschingsumzug typisch wären, um den Versammlungscharakter zu wahren«. Das bedeutet: Verkleidungen sind erlaubt, das Abspielen von Faschings- oder Partymusik, die Teilnahme von Faschingswagen, Spielmannszügen oder Musiklastern und das Trinken von Alkohol sind untersagt.

Derweil ist für den Vortag, 25. Februar, eine Gegen-Aktion unter dem Motto »De­mo­k­ra­tisch zu­sam­men - zu­sam­men de­mo­k­ra­tisch« geplant - organisiert von einem überparteilichen Bündnis verschiedener Akteure. Direkt am 26. hat das Bündnis »Mit Courage gegen Querdenker« zu einer »Antifa-Kundgebung« aufgerufen.

Mehr zum Thema in unseren Dossiers zur Rettungsarbeit und zur Polizeiarbeit in der Region.