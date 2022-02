Blickpunkt-Story: Zahl der Kirchenaustritte in unserer Region steigt - Aktuelle Zahlen

Detaillierte Übersicht nach Gemeinden und Städten

Aschaffenburg 15.02.2022 - 16:49 Uhr Kommentieren 5 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Zahl der Kirchenaustritte ist in den vergangenen Wochen stark angestiegen - sowohl bei den Katholiken, als auch bei den Protestanten. Wegen hoher Nachfrage hat das Amtsgericht Köln die Zahl der Online-Termine für Kirchenaustritte nochmals aufgestockt. Um beispielsweise beim Amtsgericht den Antrag auf den Austritt aus der Kirche zu stellen, muss meist eine Wartenummer gezogen werden.

Der katholischen Kirche ging es schon besser. Die Finanzen sind mau, die Zahl der Seelsorger schrumpft, immer mehr Gläubige treten aus. Wir schauen uns die Entwicklung in Stadt und Kreis Aschaffenburg, Kreis Miltenberg, Kreis Main-Spessart und den Main-Tauber-Kreis an.

Klicken Sie sich durch die Überblicke zu den einzelnen Gemeinden:

Inhalt dieser Blickpunkt-Story

Zahlen&Fakten - Kirchenaustritte in Stadt und Kreis Aschaffenburg

Nach Publikation des Missbrauchsgutachtens geht die Zahl der Austritte im Kreis Aschaffenburg spürbar nach oben

Sieben Austritte binnen eindreiviertel Stunden. Am Nachmittag des 3. Februar hatte Christine Grohm, die Standesbeamtin der Verwaltungsgemeinschaft Schöllkrippen, alle Hände voll zu tun. Wie überhaupt im Januar und Februar dieses Jahres. Das Münchner Gutachten zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche vom 20. Januar hat in puncto Kirchenaustritte wie eine Bombe in den Gemeinden in Stadt und Landkreis Aschaffenburg eingeschlagen.

So haben bis zum 10. Februar 51 in der VG Schöllkrippen ansässige Bürgerinnen und Bürger der Kirche Lebewohl gesagt. In Aschaffenburg waren es bis zum 1. Februar 86, in Goldbach bis zum 2. Februar 28. Egal auf welche Gemeinde man schaut: Rechnet man die für die ersten Wochen dieses Jahres gemeldeten Zahlen der Kirchenaustritte auf ganz 2022 hoch, deuten sich neue Rekordwerte an.

Dabei ist in den meisten Gemeinden seit 2017 ohnehin ein steter Anstieg der Zahlen zu sehen. Fast überall kehrten 2021 so viele Menschen wie nie zuvor der Kirche den Rücken. In Aschaffenburg etwa waren es 787, in Alzenau 242, in Großostheim 199, in Mömbris 152 und selbst im kleinen Weibersbrunn noch 24.

Vergleicht man 2017 und 2021 miteinander, so haben sich in nicht wenigen Gemeinden die Zahlen binnen vier Jahren verdoppelt. In Kahl beispielsweise verzeichnete der Standesbeamte 2017 47 Austritte, 2021 waren es 100. Etwa in Geiselbach verdreifachte sich die Zahl sogar – von 9 Austritten 2017 auf 31 im Jahr 2021. Gleiches gilt unter anderem für Waldaschaff (17/51).

Dabei schien die Austrittswelle der vergangenen Jahre 2020 gebrochen. Experten führen das auf die Corona-Pandemie zurück: Wer aus der Kirche austreten möchte, muss persönlich beim Standesamt erscheinen. Für 2021 prognostizierten die Experten einen Nachholeffekt, der dann auch prompt eingetreten ist. Die Kirche empfinden offenbar immer weniger Menschen als Heimat ihres Glaubens.

Jürgen Overhoff

Zahlen&Fakten - Kirchenaustritte im Kreis Miltenberg

Viele Austritte im Kreis Miltenberg im Januar nach Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens

In vielen Teilen Deutschlands müssen austrittswillige Kirchenmitglieder aktuell Geduld an den Tag legen: Zahlreiche Ämter sind auf Wochen ausgebucht. So schlimm ist es im Kreis Miltenberg zwar nicht. Und doch: Auch hier geht die Talfahrt der Kirchen weiter.

Das zeigt ein Blick auf die Zahlen: Im Jahr 2021 kehrten der Institution so viele Menschen wie noch nie zuvor den Rücken. Im Standesamtsbezirk Südspessart sagten der Kirche 109 Menschen ade, 2020 waren es noch 64. In Erlenbach waren es 56 (2020: 21), in Klingenberg 86 (2020: 49), in Obernburg 118 (2020: 79).

Es sind Zahlen, die aufhorchen lassen – und mit denen der Kreis im bundesweiten Trend liegt: Die Kirchen verzeichnen vielerorts Minus-Rekorde. Dabei schien die Austrittswelle im Jahr 2020 vorerst gedämpft. Wegen Corona. Davon gehen zumindest Experten aus. Schon damals rechneten sie mit einem Nachholeffekt – und sollten Recht behalten.

Der Negativ-Trend setzt sich fort, scheint sich gar zu verstärken: Ganze 277 Austritte haben die Kreisgemeinden in diesem Jahr bereits zu verbuchen. Stand Ende Januar. Sulzbach (2021: 91) und Niedernberg (2021: 83) bringen es bereits jeweils auf 22 Austritte, Eschau auf elf (2021: 39), Mönchberg auf acht (2021: 19).

Vor allem der katholischen Kirche geht's an den Kragen: In Elsenfeld (13), Eichenbühl (sechs), Großwallstadt (14), Leidersbach (acht), Röllbach (zwei) , Mömlingen (17) oder auch der Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt/Hausen (17) haben bisher ausschließlich Katholiken ihren Austritt erklärt.

»Insbesondere die letzten Skandale in der katholischen Kirche, welche derzeit medial aufgearbeitet werden, haben die Anzahl der Kirchenaustritte diese Woche in die Höhe schießen lassen«, lässt Simon Bergmann vom Standesamt Kleinwallstadt wissen. Er spielt damit auf das unlängst veröffentlichte Missbrauchsgutachten im Erzbistum München und Freising an. Es hat für eine Austrittswelle in ganz Deutschland gesorgt.

»Man merkt, dass die Bürger sich langsam mehr und mehr von der Kirche abwenden, unabhängig vom Glauben, den jeder Mensch für sich selbst aussucht«, erklärt derweil Kevin Lang, Standesbeamter in Elsenfeld.

Glauben ohne Kirche. Geht das? Immer mehr Menschen scheinen darauf ihre Antwort zu finden.

Kathrin Wollenschläger

Zahlen&Fakten - Kirchenaustritte im Kreis Main-Spessart und Main-Tauber

Talfahrt der Kirchen in der Region Main-Spessart und Main-Tauber geht weiter

Schon Anfang Januar hat der Lohrer Stadtpfarrer Sven Johannsen klare Worte für den Mitgliederschwund seiner Kirche gefunden. Die Zahlen seien »erschreckend, aber nicht überraschend«, sagte er im Gespräch mit unserem Medienhaus. Seitdem haben weitere Wellen die Kirche erschüttert. Das Münchner Missbrauchsgutachten vom 20. Januar in Verbindung mit Falschangaben eines emeritierten Papstes hat weitere Gläubige von der Institution entfremdet. Das zeigt sich in den Zahlen. Mancherorts sind allein im Januar mehr Menschen ausgetreten als im ganzen Jahr 2017.

Ob die Austritte die katholische oder die evangelische Kirche betreffen, können die meisten Standesämter nicht so einfach aufschlüsseln. Es seien aber überwiegend katholische Gläubige, informieren die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Lohr und die Gemeinde Triefenstein auf Nachfrage der Redaktion. Auch in der VG Partenstein sei zu 70 bis 75 Prozent die katholische Kirche betroffen, so das zuständige Amt.

Genauer Buch führt beispielsweise das Standesamt der Stadt Marktheidenfeld, das seit 2015 auch für die Gemeinden der VG Kreuzwertheim zuständig ist. Dort sind 25 Menschen im Januar 2022 aus der katholischen Kirche ausgetreten, 15 aus der evangelischen. 2020 lag das Verhältnis etwas anders: Von den 126 Kirchenaustritten entfielen in diesem Jahr 78 auf die katholische Kirche, 48 auf die evangelische. Zwei Drittel dieser Zahlen kommen nach Angaben der Standesbeamten auf die Stadt Marktheidenfeld, ein Drittel auf die VG Kreuzwertheim.

Eine Auffälligkeit zeigt auch die Statistik 2020 aus Külsheim. Aus beiden Kirchen sind je 13 Menschen ausgetreten. 2021 schwingt das Pendel dann deutlich zur katholischen Religion, mit 39 Austritten gegenüber 11 bei den Protestanten. Das Jahr 2021 ist in fast allen Gemeinden der Region Spitzenreiter, was die Austrittszahlen angeht. Ausnahme ist die Stadt Wertheim, die für voriges Jahr 174 Austritte meldet, für 2019 aber 176.

Nachholeffekt aus 2020

Ein Grund für die hohen Werte des Jahrs 2021 mag sein, dass viele Menschen den notwendigen persönlichen Termin 2020 wegen der Corona-Auflagen aufgeschoben haben. Bei den Zahlen des Januars 2022 dürfte ein solcher Nachholeffekt aber keine Rolle spielen.

In vielen Teilen Deutschlands müssen austrittswillige Kirchenmitglieder aktuell Geduld haben: Viele Ämter sind auf Wochen ausgebucht. So schlimm ist es in der Region nicht, trotzdem melden die Standesämter ein höheres Interesse als gewöhnlich. »Ich kann Ihnen dazu sagen, dass im aktuellen Jahr eine extrem starke Nachfrage nach Terminen für Kirchenaustritte besteht«, heißt es beispielsweise aus der VG Marktheidenfeld. Auch in Freudenberg und Triefenstein sehen die Verwaltungen eine »stark zunehmende« Tendenz bei den Austritten.

Der Lohrer Pfarrer Sven Johannsen sieht eine neue Qualität der Austritte. Während früher oft nur der besser verdienende Partner ausgetreten sei, gäben heute ganze Familien die Kirche auf. Sogar nur zu besonderen Anlässen, wie Taufe, Hochzeit oder Beerdigung kämen weniger Leute als früher. Die Zahl der Ehrenamtlichen und der Gottesdienstbesucher sei in Lohr hingegen stabil.

Viele Menschen können offenbar auf den Segen der Kirche für ihr Leben verzichten. Diejenigen, die sich aktiv in der Kirche engagieren, lassen sich durch Skandale weniger schrecken.

Lena Schwaiger



Glaubwürdigkeit, das Zölibat und Rolle der Frau Interview mit dem Chef des neugeschaffenen Dekanats Miltenberg über Kirchenreform,Glaubwürdigkeit, das Zölibat und Rolle der Frau

Michael Prokschi ist Pfarrer in Kirchzell.

Der katholischen Kirche ging es schon besser. Die Finanzen sind mau, die Zahl der Seelsorger schrumpft, immer mehr Gläubige treten aus. Das Bistum Würzburg – zu dem auch der Landkreis Miltenberg gehört – hat deshalb beschlossen, sich zu verschlanken. Das Ziel: Kräfte bündeln, Verwaltung reduzieren. Das Ergebnis sind sogenannte pastorale Räume. Vormals eigenständige Pfarreien oder Pfarreiengemeinschaften fusionieren.

Die Strukturreform ist längst in vollem Gange. Vieles ist neu. »Für die Gläubigen jedoch ändert sich erst einmal nichts«, sagt Michael Prokschi. Der Kirchzeller Pfarrer ist Chef des neuen Dekanats Miltenberg (bisher Miltenberg und Obernburg) und zudem Kurator des pastoralen Raumes Amorbach. Mit uns hat der 51-Jährige über die pastoralen Räume, den Kirchenschwund, aber auch die Rolle der Frau gesprochen. +