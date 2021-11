Blickpunkt-Story: Auf in die Biosphäre - eine Expedition für Fans und Skeptiker

Erkenntnisse für den Spessart aus einer besonderen Fahrt in die Pfalz und ins Saarland

PFÄLZERWALD Biosphärenreservat Spessart 07.11.2021

Gemeinsame Expedition in die Biosphäre

Bei einem solchen Reservat geht es generell um den Schutz der vom Menschen geschaffenen Kulturlandschaft. Politische Gremien in Stadt und Kreis Aschaffenburg sowie in den Kreisen Miltenberg und Main-Spessart setzen sich aktuell mit dem Thema auseinander. Gemeinsam will man einen ersten Schritt machen und zusammen im Frühjahr/Sommer 2022 eine Machbarkeitsstudie für ein BSR in Auftrag geben. Zuvor wollen die vier Gebietskörperschaften in ihren Gemeinden die Bürger generell darüber informieren, was ein Biosphärenreservat ist. Um sich vor Ort ein Bild zu machen, waren vor Kurzem gut 40 Kommunalpolitiker und Verbandsvertreter (Bauern, Jäger, Wanderer, Naturschützer) aus der Region unterwegs. In zwei Bussen reisten sie in die Biosphärenreservate Bliesgau/Saarland und Pfälzerwald. Unsere Redaktion war dabei.

In dieser BLICKPUNKT-STORY unseres Reporter-Teams Matthias Schwind und Manuela Klebing erwartet Sie:

* Was die Spessarter im Saarland und in der Pfalz erfahren haben

* Video-Reportage vom Besuch in der Pfalz

* Die beiden Biosphärenreservate als Beispiele beschreiben

* Erklärvideo: Was ist eigentlich ein Bioshärenreservat?

* Wie Teilnehmer der Fahrt zu einem Biosphärenreservat im Spessart stehen

* Dossier zum Thema



Video: Die Fahrt in die Biosphäre - so war es in der Pfalz und das hat's gebracht

Wird der Spessart zum Biosphärenreservat?

- Beispiel 1 - Das Biosphärenreservat Pfälzerwald

Viel Wald und viele Burgen

Blick in den Pfälzerwald und auf Burg Triefels. Der Pfälzerwald bildet mit den französischen Nordvogesen ein grenzüberschreitendes Biosphärenreservat. Foto: Yvon Meyer / Biosphärenreservat Pfälzerwald

Da­mit lässt sich's wer­ben: Der Pfäl­zer­wald ist zu­sam­men mit den fran­zö­si­schen Nord­vo­ge­sen das größ­te zu­sam­men­hän­gen­de Wald­ge­biet in We­st­eu­ro­pa - und wie­der Hei­mat für den Luchs. So steht es in ei­ner Bro­schü­re zum Unes­co-Bio­sphä­ren­re­ser­vat (BSR) Pfäl­zer­wald-Nord­vo­ge­sen.

Weitere Zahlen und Fakten: Im BSR Pfälzerwald stehen mehr als 100 mittelalterliche Burgen und Burgruinen. Im Reservat liegen 129 Ortsgemeinden, in denen 230.000 Menschen leben. 75 Prozent des BSR sind Wald. Es gibt 7000 Kilometer Wanderwege.

Nach Angaben des Bundesamts für Naturschutz wurde das BSR Pfälzerwald 1992 ausgewiesen; seit 1998 bildet es zusammen mit den französischen Nordvogesen das einzige grenzüberschreitende Biosphärenreservat Deutschlands. Es ist 178.496 Hektar groß. Kernzone: 5359 Hektar (3,0 Prozent), Pflegezone 47.845 (26,8), Entwicklungszone 125.292 Hektar (70,2). https://www.pfaelzerwald.de

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist ein Kernpunkt. Über die deutsch-französische Grenze hinweg gelte es, »Grundlagen für eine nachhaltige Nutzung und für eine Erhaltung der natürlichen Ressourcen der Biosphäre zu schaffen«, heißt es in der BSR-Broschüre.

Zur deutsch-französischen Zusammenarbeit gehören auch die Biosphären-Bauernmärkte, auf denen rund 40 Erzeuger aus beiden Ländern nachhaltige Produkte aus dem Biosphärenreservat anbieten. Zudem gibt es die Pfälzerwald-Lamminitiative zur Förderung von Schäfereien. Besucher des Biosphärenreservats kennen das Schäferfest, den Advent im Schafstall und die Lamm-Wochen.

Platz für Tiere: Schafhaltung in der Pfalz.

Partner-Betriebe des BSR - nicht nur aus der Landwirtschaft - sind »nachhaltig wirtschaftende Betriebe, die sich durch die Einhaltung von bestimmten Kriterien zum Biosphärenreservat bekennen«. Landwirtschaftliche Partner-Betriebe können auch konventionell arbeiten, Weinbau-Betriebe müssen als Partner »bio« sein.

Der touristische Schwerpunkt liege an der Weinstraße, sagt Arno Weiß, stellvertretender BSR-Direktor. Dort gebe es ein »starkes Wachstum«. Einzugsgebiet: Rhein-Neckar-Region, Karlsruhe, Kaiserslautern. Im Pfälzerwald herrsche eher Stagnation.

Über die Waldentwicklung informierte Förster Michael Grünfelder die Gruppe aus dem Spessart. Er verwies auf die Kernzone und das dort geltende Wegegebot - nur ausgewiesene Wege dürfen genutzt werden. Das hieße in bestimmten Bereichen »Menschen raus - das ist schwierig«. Deshalb, so Forstmann Grünfelder, sei es wichtig, von Beginn an mit den Bürgern über Vorschriften im BSR zu reden.

Hier liegen die Biosphärenreservate Bliesgau und Pfälzerwald

In der Kernzone, in der die Forstwirtschaft eingestellt ist und die Natur ungestört ist, dominiere die Buche die bis zu 350 Jahre alten Eichen. Man stelle sich darauf ein, dass die Eiche in der Kernzone zugunsten der Buche »deutlich zurückgeht«. Grünfelder: »Auf Sicht verdrängt die Buche andere Arten.« Generell, so der Forstmann, bewähre sich die Eiche in Zeiten des Klimawandels, während die Buche durch Hitze und Dürre unter Druck gerate.



Hintergrund: Besuch bei einer Landfleischerei und Schäferei sowie einem Hof Die Gruppe aus dem Spessart hat sich im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen die Landfleischerei und Schäferei Keller in Busenberg angeschaut. Bei Familie Keller gibt es Fleisch und Wurst aus eigener Schlachtung. Verkauf an der eigenen Frischetheke. Frisch von der Theke: Auch Pfälzer Saumagen gibt's.

Neben Produkten vom Lamm und vom Rind gibt es Waren von Erzeugern aus der Region des Reservats sowie aus der direkten Umgebung der Vorderpfalz.

Die Kellers betonen, dass ihre Schaf- und Rinderherden durch die Beweidung die Landschaft davor schützen, dass sie zuwächst. Fast ganzjährig seien die Tiere im Freien. Auf den 230 Hektar des Betriebs stehen 520 Mutterschafe und 120 Rinder.

Die Schäferei ist Partnerbetrieb des Biosphärenreservats. Dadurch habe man viele Vorteile, so Sven Keller. Etwa bei Vermarktung und Werbung im deutsch-französischen Grenzgebiet.

Stefan Keller sagt: »Das Bewusstsein für Ernährung mit Produkten aus der Region wächst.« Auch die Gastronomie habe das erkannt. Verbraucher seien immer öfter bereit, für hohe Qualität einen höheren Preis zu zahlen. In Völkersweiler startete die Gruppe dem Josefshof (BSR-Partnerbetrieb) einen Besuch ab. 2010 wurde die Hofgemeinschaft Josefshof mit dem Kauf des ehemaligen St.-Paulus-Stifts gegründet.

Familie Burkard betreibt dort einen biologisch geführten, landwirtschaftlichen Grünlandbetrieb mit 150 Galloway-Rindern (Bio-Rindfleischerzeugung und Direktvermarktung). Zudem gibt es Ferienwohnungen. Ziel ist es, das ehemalige Klosteranwesen zu erhalten und energetisch zu entwickeln. Wärmeenergie liefert die Hackgutanlage, bestückt mit Holz aus eigenen Wäldern. Die Fotovoltaikanlage deckt den Eigenbedarf - und mehr.

Und die Jagd? In der Kernzone herrsche seit zehn Jahren Jagdruhe, so Grünfelder. Das Rotwild mache Probleme. Es habe in der Kernzone Ruhe und ein gutes Nahrungsangebot. Daher sei die Population hoch.

Sein Ziel sei es, in dieser Zone die Jagd wieder aufzunehmen, so der Förster. Das sei vor dem Hintergrund etwa des Wildverbisses an Baumpflanzen wichtig, um außen herum klimastabile Wälder aufbauen zu können.

Thomas Keller, Sachgebietsleiter für Naturschutz bei der unterfränkischen Regierung in Würzburg, teilte mit, in Bayern gebe es in Kernzonen der Biosphärenreservate zwar keine Jagd, aber ein Wildtier-Management. »Das ist fast genau so.« De facto werde die Jagd weitergeführt. Man wolle in der Kernzone nicht Wild züchten, das in den Außenzonen Schäden anrichtet.

Nächstes Thema beim Besuch der Spessarter im Pfälzerwald: Holzrechte. Die gibt es sowohl hier als auch dort, sind aber verschieden. Zusammengefasst: Im Pfälzerwald hat man laut Förster Grünfelder eine Übereinkunft mit den Gemeinden getroffen, die Holzrechte haben. In der Praxis spielten die Rechte kaum eine Rolle, nur ganz wenige Holzmacher nähmen sie wahr. Und: Die Ausübung des Holzrechts in der Kernzone sei nicht realistisch, sprich: nicht praxistauglich. Grund: Die Wege, die zum Rechtlerholz führen, seien in der Kernzone nicht befahrbar. Deshalb könne gar kein Holz gemacht und abtransportiert werden. Beschwerden gebe es keine.

Hintergrund: Im Spessart waren die Holzrechte vor ein paar Jahren ein wesentlicher Aspekt beim Aus für den Nationalpark. Die Staatsregierung befürchtete eine Klagewelle der Holzrechtler.

Arno Weiß von der BSR-Verwaltung Pfälzerwald betonte, dass die - auch beim Ausflug oft thematisierte - Kernzone nur drei Prozent eines Reservats ausmacht. »Das ist nur ein kleiner Bereich der Aufgaben eines Biosphärenreservats.«

Erklärvideo: So funktioniert ein Biosphärenreservat

Was passiert, wenn der Spessart tatsächlich Biosphärenreservat wird?

Seit 1976 werden Biosphärenreservate von der Unesco international anerkannt. Weltweit existieren 714 solcher Reservate in 129 Staaten (Stand: Oktober 2020). In Deutschland gibt es 18 Biosphärenreservate (zwei davon im Unesco-Anerkennungsprozess).

Zwischenbilanz, Teil I - Das sagen Teilnehmer der Fahrt zu einem Biosphärenreservat im Spessart

Alexander Legler

Sabine Sitter

Rainhard Wolz

Peter Winter

Felix Ankenbrand und Michael Kohlbrecher

Jens Marco Scherf

- Beispiel 2 - Das Biosphärenreservat Bliesgau

Sanfthügelige Landschaft mit Streuobst

Morgendämmerung: Das Biosphärenreservat Bliesgau lieg im Südosten des Saarlands an der Grenze zu Frankreich. Foto: Daniel Spohn / Biosphärenreservat Bliesgau; Quelle: Biosphärenreservat

»Unes­co-Bio­sphä­ren­re­ser­vat Blies­gau - in­spi­riert von der Sc­höp­fungs­kraft der Na­tur«: So wirbt das Bio­sphä­ren­re­ser­vat (BSR) im Südos­ten des Saar­lands un­mit­tel­bar an der Gren­ze zu Fran­k­reich für sich.

Das 36.152 Hektar große Areal steht für sanfthügelige Landschaft mit Streuobst- und artenreichen Orchideenwiesen im Süden sowie für Buchenwälder, Felsen und eher städtische Prägung im Norden. https://www.biosphaere-bliesgau.eu

Das »Biosphärenreservat dient der Bewusstseinsbildung für den Wert der Natur«, sagt Theophil Gallo, Landrat des Saarpfalz-Kreises und Verbandsvorsteher der Biosphäre Bliesgau beim Besuch vor Ort. Es gehe um Naturschutz mit und durch den Menschen, um Kultur und »das Selbstbewusstsein als Saarländer«.

Instastory von Landrat Alexander Legler

In Prospekten wirbt das BSR mit Wandern, Radfahren und Kulinarik um Touristen. Genannt wird ein 135 Kilometer langer Radweg durch die Biosphäre bis nach Rheinland-Pfalz. Zu den Highlights der Region gehören das Orchideengebiet Gersheim, ein Archäologiepark, die Schlossberghöhlen Homburg als Europas größte von Menschen geschaffene Buntsandsteinhöhlen, das Römermuseum Homburg und die Barockstadt Blieskastel. Dazu: Bergbaumuseum, Biosphärenstadt St. Ingbert.

2009 wurde das BSR Bliesgau von der Unesco ausgezeichnet. Vor Kurzem wurde die Zertifizierung erneuert. Das Bundesamt für Naturschutz hält für das Reservat fest: Bei der Gesamtgröße von 36.125 Hektar besteht die Kernzone aus 1200 Hektar (3,3 Prozent), die Pflegezone aus 7282 (20,1) und die Entwicklungszone aus 27.670 Hektar (76,5).

Hintergrund: Besuch beim Berghof Einöd mit Ölmühle und beim Hof der Lebenshilfe Produkte: Öle und Senf. Fotos: Matthias Schwind Im Biosphärenreservat Bliesgau hat die Reisegruppe den Berghof Einöd besucht. Vor 15 Jahren begann der Betrieb mit dem Anbau von Mariendisteln und der Produktion von Ölen. »Wir haben uns auf den Anbau, die Verarbeitung und Vermarktung von hochwertigen Speiseölen und Senf spezialisiert«, steht auf der Homepage der Öl- und Senfmühle. Hierfür werden 80 Hektar bewirtschaftet. Es gibt einen Hofladen und einen Onlineshop. Landwirt und Agrar-Ingenieur Hans Pick sieht das Biosphärenreservat und die damit verbundene Vermarktung seiner Produkte »positiv«. Das BSR sei identitätsstiftend, seinem Hof habe es »nur Vorteile« gebracht. Anfangs habe es Probleme mit dem Anbau der Kulturpflanzen gegeben. »Aber mittlerweile läuft es sehr gut«, so Pick. »Der baut Disteln an«, habe er anfangs gehört. Inzwischen setzten die Verbraucher auf regionale Produkte. Zweite Station: Wintringer Hof. Er wird von der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung geführt und ist Partner des Biosphärenreservats Bliesgau. In Bioland-Qualität gibt es Gemüse, Obst, Kartoffeln, Fleisch und Wurst sowie Eier und Geflügel. In der hofeigenen Kelterei werden Apfelsaft, Mischsäfte und Traubensaft gekeltert. Thema vor Ort waren Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich als Nahtstelle Europas. Auftrag eines Biosphärenreservats sei nicht zuletzt die Bildung, so Peter Michael Lupp, Kulturreferent des Regionalverbands Saarbrücken. Dabei gehe es darum, das Verhalten des Menschen im Hinblick auf die Ökologie zu ändern. Bei dieser »ökologischen Transformation« gelte es, »ein neues Bewusstsein zu schaffen«, um »den Lebensraum Erde zu bewahren«. Dabei müsse man Schulen, Volkshochschulen und Hochschulen einbinden. Genau so gelte es, den Nachhaltigkeitsgedanken zum Beispiel über Museen und Ateliers zu transportieren.

»Ein Biosphärenreservat ist ein Miteinander von Mensch und Natur und daher kein reines Naturschutzprojekt«, so Gerhard Mörsch, Geschäftsführer des BSR Bliesgau. Es gehe um die nachhaltige Entwicklung einer Kulturlandschaft. Im Saarland habe es Gegner des Reservats gegeben. Auch Jahre nach der Ausweisung werde noch darüber debattiert. »Man muss es wollen und jeden Tag neu erarbeiten.«

Breiten Raum in der Diskussion nahm die Kernzone des BSR Bliesgau ein (siehe »Zahlen und Fakten: Biosphärenreservat«). Sie besteht laut Mörsch aus zehn Einzelstücken. Ein Reservat, betonte der Geschäftsführer, sei »nichts Statisches, sondern ein Prozess«. In der Kernzone habe man Kompromisse mit der Bevölkerung gefunden. Da gehe es nicht zuletzt um Wanderwege. Das heißt: Abseits der frei gegebenen Wege darf man sich nicht aufhalten und auch nicht quer durch den Wald laufen (etwa zum Pilze sammeln). So habe man Wege gesperrt und andere offen gelassen. Das heißt: In der Kernzone gebe es kein Betretungsverbot. »Es wird immer Wege geben.« Um diese zu sichern, sei es erlaubt, Bäume zu fällen.

Sommer, Sonne, Blumen: Bliesgau. Foto: Markus Dawo / Biosphärenreservat Bliesgau

Und: In der Kernzone wird gejagt. Den Bauern - wie zu erfahren war - nicht scharf genug. Die Schäden durch Wildschweine auf Feldern und Grünland außerhalb dieser Zone seien zu groß.

In der sich anschließenden Pflegezone sei Bewirtschaftung klar möglich (Landwirtschaft zum Beispiel). In der Entwicklungszone »spielt die Musik für nachhaltige Entwicklung«. Einschränkungen für Industrie, Handel und Gewerbe seien ihm hier nicht bekannt, so Mörsch auf Nachfrage.

Im Gespräch stellte sich heraus, dass die Landwirte im Mainviereck bei der Ausweisung eines Reservats im Spessart keine Einschränkungen - etwa in der Pflegezone - fürchten müssen.

Produktion: Öl und Senf.

Landwirte vor Ort kritisierten, dass im Bliesgau Erzeuger bio-zertifiziert sein müssten, um Partnerbetriebe des BSR zu werden. Allerdings seien bei der Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte auch konventionelle Betriebe eingebunden.

Thema Forstwirtschaft: Da gilt im Saarland, wie Förster mitteilten, was auch in Bayern gilt: den Wald stabilisieren, indem man Klima-Baumarten einbringt. Die Kernzone bestehe ausschließlich aus früheren Wirtschaftswäldern des Bundeslands Saarland. »Sehr wertvolle Wälder«, war zu hören.

Wie kommt das Biosphärenreservat Bliesgau, an dem auch mehrere Kommunen beteiligt sind, bei den Bürgern an? Unterschiedlich, so die Verantwortlichen. Manchen mache es »stolz«, mancher finde es »schön«, manch einer wisse gar nicht, das es ein Reservat gibt, manch einer sage, es werde zu viel verboten und manch Umweltschützer fordere, es müsse noch mehr geschützt und auch verboten werden.

Zwischenbilanz, Teil II - Das sagen Teilnehmer der Fahrt zu einem Biosphärenreservat im Spessart

Gerrit Himmelsbach

Stephan Amend

Stefan Köhler

Karsten Klein

Thomas Keller

Jürgen Herzing

eine Blickpunkt-Story von:

MATTHIAS SCHWIND / MANUELA KLEBING