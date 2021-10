Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bistum erhält Tagungsbetriebe vorerst

Jugendhaus Sankt Kilian in Miltenberg und Tagungszentrum Schmerlenbach bleiben

Außerdem wird vorerst der Betrieb im Tagungszentrum Schmerlenbach (Kreis Aschaffenburg) fortgeführt. Das hat die Bistumsleitung nach einer Klausur des Allgemeinen Geistlichen Rats unter Leitung von Bischof Franz Jung bekanntgegeben.

Allerdings wird die Diözese - wie im vergangenen Jahr angekündigt - den Betrieb der Tagungshäuser Benediktushöhe Retzbach (Kreis Main-Spessart), Haus Sankt Michael Bad Königshofen sowie Thüringer Hütte (beide Kreis Rhön-Grabfeld) zum Jahresende einstellen.

Im vergangenen Dezember hatte die Diözese erklärt, dass sie wegen finanzieller Probleme nur vier der zehn Bildungs- und Tagungshäuser fortführe: das Martinushaus in Aschaffenburg, das Burkardushaus in Würzburg, das Haus Volkersberg im Kreis Bad Kissingen und das Matthias-Ehrenfried-Haus in Würzburg und die anderen Häuser abgeben oder schließen wolle. Das hatte zu heftigen Protesten innerhalb der Kirche und bei Laienverbänden geführt. Im Juni beauftragte die Diözese die BFS Service GmbH als Berater für die Abgabe der Tagungshäuser. BFS bündelt die Anfragen, berät Interessenten und stellt die Angebote dem Bistum bis spätestens Ende November für eine Entscheidung zur Verfügung.

Nach Angaben aus der Diözese wird beim Tagungszentrum Schmerlenbach die Betriebsträgerschaft bis zur möglichen Übernahme durch einen neuen Träger fortgeführt. Kirchlichen Gruppen, die bisher das Tagungszentrum genutzt haben, solle beim künftigen Träger Nutzungsrechte eingeräumt werden. Die Wallfahrt in Schmerlenbach mit Kirche und Friedhof bleibt demnach erhalten und im Eigentum der Kirche. Die Diözese wird außerdem die Wallfahrt weiterhin fördern.

Beim Jugendhaus Sankt Kilian in Miltenberg wird die Betriebsträgerschaft der Diözese weitergeführt. Die Verhandlungen mit Stadt und Kreis Miltenberg seien nach Angaben aus der Diözesanverwaltung konstruktiv verlaufen - eine Übernahme der Immobilie in kommunaler Trägerschaft allerdings nicht realisierbar. nun sucht die Diözese einen externen Investor für die Immobilie in Miltenberg.

Fortgeführt wird der Betrieb des Exerzitienhauses Himmelspforten in Würzburg. Das weitere Vorgehen werde derzeit mit einem Kooperationspartner geklärt. Die Tagungshäuser Retzbach, Bad Königshofen und Thüringer Hütte beenden ihren Betrieb. Bei der Übergabe der Betriebsträgerschaft bei der Thüringer Hütte sind nach Angaben eines Diözesan-Sprechers Verhandlungen im Gange. Für die Häuser in Retzbach und Bad Königshofen seien bislang keine neuen Träger gefunden worden, Gespräche und Verhandlungen mit Interessenten über einen Kauf der jeweiligen Immobilie würden fortgeführt.

Eine Arbeitsgruppe aus den beiden Hauptabteilungen Seelsorge sowie Bildung und Kultur entwickelt derzeit ein Bezuschussungssystem für diözesane Gruppen. Damit soll mit möglichst wenig Verwaltungsaufwand eine Förderung von Jugend-, Familien- und Erwachsenenbildung an neuen Orten entwickelt werden. Sie biete auch den verbleibenden Tagungshäusern eine realistische Perspektive und beachte dabei die begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Diözese.

Andre Breitenbach