Aschaffenburger Landgericht verurteilt Miltenberger "Outlaw"

Ex-Rocker-Präsident verkaufte Drogen und arbeitete mit der Polizei zusammen

Aschaffenburg 20.12.2021

Aschaffenburg, Container am Justizgebäude: Verhandlung gegen den ehemaligen Präsidenten der Outlaws in Miltenberg wegen Drogenhandels. Der Mann war im Frühjahr bei einem SEK-Einsatz festgenommen worden. Foto: Stefan Gregor 22.11.2021 Vor dem Prozess: Der Angeklagte mit seinen Kumpels.

Der Schlag der beteiligten Ermittlungsbehörden sitzt offenbar tiefer, als auf den ersten Blick erkennbar ist: Auf der Internetseite der "Outlaws", auf der alle Chapter, also die lokalen Clubs, verzeichnet sind, taucht Miltenberg nicht mehr auf. Ob das nur an der Festnahme des Präsidenten liegt?

Schon einmal musste dieser wegen seiner Drogengeschäfte ins Gefängnis: 2011 verurteilte ihn das Aschaffenburger Landgericht unter anderem wegen Handels in 33 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren und ordnete Drogenentzug an. Mit den Worten "Also bis bald", verabschiedete er sich damals von seinen zahlreichen Kumpels, die ihn im Prozess moralisch unterstützten. "Etwa 50 schwarz gekleidete Sympathisanten" verfolgten damals den Urteilsspruch, zeigt ein Blick ins Archiv unseres Medienhauses. Während der Gefängniszeit des damals 45-Jährigen übernahm ein anderer die Leitung, danach war er wieder am Ruder.

Zehn Jahre später ist der Schauplatz der gleiche, das Bild ist ein anderes: Beim Prozessauftakt gegen den über und über tätowierten Hünen mit dem dünnen grauen Bart sind nur drei seiner Kumpels vor Ort. Die schwarzen Kutten mit dem Totenkopfemblem, genannt "Charlie", tragen sie nicht. Auch an den drei folgenden Prozesstagen werden es nicht mehr. Das könnte auch an einer Information liegen, die sich schon zu Beginn abzeichnet und im Laufe der Verhandlung verifiziert wird: Der Ex-Präsident hat mit der Polizei zusammengearbeitet.

Wie genau sich die Zusammenarbeit gestaltete, seit wann sie bestand und ob der Angeklagte Geld dafür bekam, dass er Informationen aus dem Milieu an einen "Rocker-Sachbearbeiter" der Kriminalpolizeiinspektion für Zentralaufgaben (KPI/Z) in Würzburg weitergab, all das wird hinter verschlossenen Türen besprochen.

Die Öffentlichkeit ist während der Aussage des Beamten zu "geheimhaltungsbedürftigen Maßnahmen zur Verhütung von Straftaten" ebenso ausgeschlossen, wie beim anschließenden Geständnis des Angeklagten. Dessen Frankfurter Verteidiger Gerhard Knöss fürchtet "Gefahr für Leib und Leben für meinen Mandanten, wenn er vor der Öffentlichkeit aussagt." Alleine die Länge der Aussagen - insgesamt gut eineinhalb Stunden - spricht dafür, dass es etwas zu sagen gab.

Kutten-Verbot im Gerichtssaal

Bei den Kumpels kommt das freilich nicht gut an. Am Beginn des ersten Prozesstages suchen sie noch das Gespräch mit dem Mann, der nun schon seit Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Doch dann sagt einer der Richter aus, die die Haftprüfung vornahmen. Bei dieser machte der Angeklagte offenbar erstmals Angaben zu seiner "Informantentätigkeit".

Danach stecken die Männer im Zuschauerraum in jeder Prozesspause die Köpfe zusammen, tuscheln, diskutieren. Nach dem Prozess winken sie in seine Richtung, es gibt aber keinen weiteren Gesprächsversuch. Die Bemerkung "Deswegen wollte er nicht, dass wir kommen", fällt.

Als am dritten Prozesstag wieder einige wenige Rocker im Zuschauerraum sitzen, tragen diese deutlich sichtbar das Club-Emblem - zumindest kurzzeitig: Der Vorsitzende Richter Karsten Krebs hat ein "Kutten-Verbot" im Gerichtssaal verhängt. Das Argument, "Das ist ein Pulli, keine Kutte", zieht bei dem Polizeibeamten, der das Verbot durchsetzt, nicht. Er wolle keinen Hinweis auf die Zugehörigkeit zu bestimmten Clubs sehen, betont Krebs. Ist das Auftreten mit Clubsymbolen der Versuch einer Machtdemonstration? Wenn ja, wem gegenüber?

Dem Angeklagten ist es jedenfalls ein dringendes Bedürfnis, mit seinen Kumpels zu reden, mehrfach spricht er den Staatsanwalt Simon Schultheiß darauf an. Kein Wunder: Als "Presi" wurde er vom Club dafür bezahlt, dass er die Interessen der "Member", der Mitglieder, vertrat. Eine Zusammenarbeit mit der Polizei umfasste sein Aufgabengebiet wohl kaum.

Die Kumpels sind sichtbar auf Abstand gegangen, lediglich einer scheint zu ihm zu halten. Ob das reicht? "God forgives, Outlaws don´t" - Gott vergibt, die Outlaws nicht - lautet das Motto des Motorradclubs. Vor allem Zeugen fürchteten sich in der Vergangenheit oft, ihre Aussagen vor Gericht, in Anwesenheit der Rocker, zu wiederholen, sie erinnerten sich plötzlich nicht mehr an Dinge, die sie bei der Polizei ausgesagt hatten. Auch das zeigt ein Blick ins Archiv. Rocker, die eingesperrt wurden, versorgte der Club, auch Anwaltskosten wurden bezahlt.

Auch dem Angeklagten wurde Geld für seinen Verteidiger ausgelegt. Geld, das er sicherlich zurückzahlen muss. "Ich weiß nicht, wie es weitergeht", sagt er - und klingt dabei so gar nicht mehr nach hartem Kerl. "Hinter dem martialischen Aussehen meines Mandanten steckt ein normaler Mensch", hatte seine Anwältin 2011 gesagt. Diesem Menschen wollte das Gericht damals einen Entzug und einen Rückweg in ein geregeltes Leben ermöglichen. Das misslang. Der Gutachter Jörg Groß, der sich 2011 für eine Therapie in einem forensischen Krankenhaus ausgesprochen hatte, spricht nach wie vor von einem "schädlichen Gebrauch" von Alkohol und Drogen. Anzeichen einer Sucht, die gar sein Handeln beeinflusste, sieht er nicht. Der Angeklagte sei voll schuldfähig, ist er überzeugt.

Rückfall nach Therapie

Gut zwei Jahre war der Angeklagte nach seiner letzten Verurteilung in der Forensik im Lohrer Bezirkskrankenhaus untergebracht. Er habe die Therapie "erfolgreich durchlaufen", hat Groß den Akten entnommen. Doch als er wieder in seinem "Milieu" war, gestaltete sich die Nachsorge schwierig, auch das geht aus den Akten hervor. Zu den Rockerpartys gehören Alkohol und Drogen, schilderten Zeugen. Ein abstinenter Präsident ist schwer vorstellbar. Daher sagt Groß dieses Mal: "Eine Suchttherapie ist auch in der JVA möglich."

Das Gericht folgt dieser Einschätzung, auch wenn der Angeklagte in seinem letzten Wort um die gerichtlich verordnete Therapie bittet: "Ich muss ein neues Leben beginnen und wäre froh, wenn ich es suchtfrei beginnen kann."

Das liegt nun in seiner eigenen Verantwortung. Die Kammer bleibt mit dem Strafmaß unter der Forderung des Staatsanwalts, der auf fünf Jahre und acht Monate plädierte. Verteidiger Knöss hatte ein geringeres Strafmaß und Therapie gefordert. "Wir haben das Geständnis und die Zusammenarbeit mit anderen Behörden zugunsten des Angeklagten gewertet", erklärt der Vorsitzende Richter Karsten Krebs. Dem standen »massive einschlägige Vorstrafen« und der Handel mit der sogenannten harten Droge Kokain entgegen.

Der Angeklagte will sein neues Leben offenbar rasch in Angriff nehmen, er verzichtet auf Rechtsmittel. Damit wird das Urteil noch am selben Tag rechtskräftig.

KATRIN FILTHAUS

Hintergrund: Durchsuchungen am 12. Mai 2021 Einsatzkräfte der bayerischen und der baden-württembergischen Polizei haben in den Morgenstunden des 12. Mai 2021 insgesamt zwölf Anwesen, darunter zwei Rocker-Clubhäuser in Miltenberg und Külsheim (Main-Tauber-Kreis), durchsucht. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten stellten Amphetamin, Kokain, diverse Waffen sowie mutmaßliches Drogengeld sicher. Bereits seit Mitte des Jahres 2020 führte eine Ermittlungskommission der Kripo Aschaffenburg intensive und umfangreiche Ermittlungen gegen Angehörige der Rockerszene. Drei Männer kamen in Haft. Darunter war nicht nur der damalige Präsident des Miltenberger »Outlaw«-Clubs, sondern - einem Kripobeamten zufolge - auch der angehende Präsident des Clubs im Main-Tauber-Kreis, den der 55-Jährige »herangezogen« hatte. Die Ermittlungen der Polizei hatten ergeben, dass der Miltenberger »Presi« beim »Outlaw«-Chapter in Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) ein Kilo Kokain gekauft hatte. Die Hälfte davon bekam der Mann aus dem Main-Tauber-Kreis. Auch gegen ihn wird ermittelt. ()