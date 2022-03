Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zwölf Menschen mit Rauchgasverletzungen nach Wohnungsbrand in Offenbach

Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar

Offenbach 23.03.2022 - 10:14 Uhr < 1 Min.

Drei von ihnen hätten sich am Dienstag schwere und drei mittelschwere Verletzungen zugezogen, die anderen leichte, berichtete ein Polizeisprecher. Die Ursache des Feuers in dem Mehrfamilienhaus war zunächst unklar. Ausgebrochen war das Feuer den Angaben zufolge im Erdgeschoss des Hauses.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 000 Euro. Anwohner wurden aufgefordert, vorsichtshalber Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach dem Brand nicht mehr in die Wohnungen zurückkehren und kamen bei Freunden und in Hotels unter. Das Mehrfamilienhaus ist laut Polizei unbewohnbar. Brandermittler sind am Mittwoch vor Ort, um die Ursache des Feuers festzustellen.