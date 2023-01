Zweikampf ums Dieburger Rathaus

Bürgermeisterwahl: Amtsinhaber Frank Haus (parteilos) und Herausforderer Thorsten Winkler (CDU) duellieren sich am 12. März

Dieburg 02.01.2023 - 17:34 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Amtsinhaber Frank Haus (parteilos). Herausforderer Thorsten Winkler (CDU).

Wer ihre 15.500 Einwohner ab kommendem Sommer - dann endet Haus' erste Amtszeit - in die nächsten sechs Jahre führen wird, entscheidet sich damit in nur einem Wahlgang, da eine spätere Stichwahl bei nur zwei Bewerbern ausgeschlossen ist. Bei der Dieburger Bürgermeister-Wahl 2017 hatte es trotz damals fünf Kandidaten ebenfalls keine Stichwahl gegeben. Haus gewann zu dieser Zeit mit 50,2 Prozent der Stimmen klar vor Renée Exner (CDU), Thomas Disser (parteilos, unterstützt von der SPD), Erik Marx (parteilos, inzwischen kommunalpolitisch bei der Unabhängigen Wählergemeinschaft engagiert) und dem aus NRW stammenden Spaßkandidaten Hein Gottfried Fischer. Haus' Vorgänger Werner Thomas (damals parteilos, später in die CDU eingetreten) hatte seinen Hut 2017 für eine dritte Amtszeit nicht mehr in den Ring geworfen.

Haus hatte seine zweite Kandidatur bereits vor einigen Monaten bekanntgegeben, Winkler seine erste vor ein paar Wochen. Letzterer hat Haus schon einmal in einer demokratischen Abstimmung besiegt: Als Haus noch CDU-Mitglied war, wollten er und Winkler (sowie Christian Eidenschink) 2007 zum selben Zeitpunkt Vorsitzender des Stadtverbands der Dieburger Christdemokraten werden. Die Mitglieder entschieden sich damals für Winkler.

Winkler, der früher als Fondsmanager arbeitete und seit 2016 als Finanzchef der CDU Hessen tätig ist, hat mit der Union die in Dieburg traditionell stärkste Partei im Rücken. 2017 verhalf das dem christdemokratischen Kandidaten Exner allerdings nur auf Platz zwei. Haus bringt den Bonus der größeren Bekanntheit mit, wie sie ein amtierender Bürgermeister in fast allen Fällen gegenüber seinen Herausforderern besitzt. Die Abwahl von Amtsinhabern ist in Hessen statistisch gesehen zwar seltener als deren Wiederwahl, doch gibt es sowohl in der Nachbarschaft als auch in Dieburg selbst prominente Beispiele für erstgenannten Fall. 2005 setzte sich Thomas gegen den langjährigen Dieburger CDU-Bürgermeister Peter Christ durch; in Münster reüssierte 2020 der parteilose, von der CDU unterstützte Joachim Schledt gegen SPD-Amtsinhaber Gerald Frank.

Winkler und Haus, der vor seiner Wahl zum Dieburger Bürgermeister als Jurist arbeitete, stammen aus derselben Generation: Winkler (ein Sohn) ist 45 Jahre alt, Haus (drei Töchter) 48. Beide sind katholisch - in Dieburg vor allem früher ein nicht zu unterschätzender Faktor, gleichwohl heute nur noch rund 40 Prozent der Einwohner der ehemaligen Kreisstadt römisch-katholisch sind.

Jens Dörr