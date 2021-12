Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zweieinhalb Minuten Spaß mit dem Europa-Chor

Freundschaften: Video des Freigerichter Gemeinschaftsprojektes zum Partnerschaftsjubiläum ist fertig

Der Freigerichter Europa-Chor, wie er am 21. August zusammenfand. Foto: Heribert Huth

Der bekannte Kanon ist an einem Samstag im August von Sängerinnen und Sängern aus den Freigerichter Chören und Mitgliedern des Komitees für europäische Verständigung auf dem Hof der Kopernikusschule aufgenommen worden, um ein Zeichen der europäischen Verständigung zu setzen (Main-Echo, 24. August). Dem Chorleiter Martin Bous gelang es, aus den 150 Akteuren, die erstmals zusammenfanden, eine musikalische Einheit zu formen. Während gesungen wurde, begann bereits die Arbeit der Techniker, die mit mehreren Kameras und Aufnahmegeräten vor Ort waren.

Auch in der Folgezeit waren die Technik-Experten gefragt. Aus dem Film- und Tonmaterial wurde ein gut zweieinhalbminütiger Beitrag geschnitten, der als besonderen Clou auch Einblendungen von singenden Menschen aus den Partnergemeinden beinhaltet. Das Ergebnis aller Mühen ist nun in Freigericht vorgestellt worden.

Bürgermeister Albrecht Eitz, einer der Initiatoren, begrüßte im Rathaus Christoph Klein und Volker Bernhart vom Männerchor Somborn, die den Technik-Teil verantworteten, dazu den Dirigenten Martin Bous, den Ersten Beigeordneten (und Sänger) Heinrich Höfler - sowie vom Komitee für europäische Verständigung Heidrun Franzke und Gerd Porsch. Eitz dankte allen Beteiligten für ihr großes Engagement. Er versicherte, dass dieses Video nicht nur berühre, sondern auch eine gute Werbung für Freigericht und die Region sei. Die Chorvertreter schlugen vor, das Video auch an die Europaabgeordneten und an das Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit zu schicken.

Reaktion auf die Pandemie

Das Projekt war eine Reaktion auf den Ausfall der Feiern zu den Verschwisterungsjubiläen. Seit 50 Jahren ist Freigericht mit Saint-Quentin-Fallavier (Frankreich) verschwistert, seit zehn Jahren mit Gallicano nel Lazio in Italien. Da die geplanten Bürgerbegegnungen nicht stattfinden konnten, reifte die Idee für eine Aufnahme. Inspirieren ließ man sich von den Erfolgen des Somborner Männerchores mit ihren digitalen Chorprojekten. Somborns Vorsitzender Christoph Klein hatte nach einer ersten Besprechung zugesagt, sich bei dem Partnerschaftsprojekt um die Technik zu kümmern - und der Vorstand der Chorgruppe Freigericht erklärte sich bereit, das »Ständchen für Europa« in den Mitgliedschören zu bewerben. Volker Bernhart, Co-Dirigent des Somborner Männerchores, hatte eine »europäisch aufgewertete« Version von »Bruder Jakob« zu Papier gebracht - im Kern besteht das Stück aus dem bekannten Kanon in deutscher, französischer und italienischer Sprache, dazu gibt es Anleihen aus der Eurovisions-Hymne.

b Das Video findet sich auf der Seite https://www.freigericht.de/erleben-entdecken/wissenswertes/partnergemeinden/ sowie auf Facebook bei den Freigerichter Chören.

mcm