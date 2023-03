In Niedermittlau und Neuenhaßlau entstehen zwei Solarparks

Anlagen auf insgesamt 100.000 Quadratmetern

In Hasselroth entstehen zwei Solarparks. Am Freitag war symbolischer Einbau der ersten Solar-Panels.

Und die viel beschriebene Energiewende vor Ort soll auch tatsächlich den Hasselrother Bürgern zugutekommen. Bürgermeister Matthias Pfeifer (Soziale Wählergemeinschaft) hatte bereits bei der Vorstellung des Projektes vor knapp zwei Jahren einen »Hasselroth-Tarif« angekündigt, laut Torsten Eurich, Geschäftsführer der next energy GmbH, ist ein Regionaltarif mit dem Netzbetreiber in Vorbereitung.

Das Unternehmen aus Brachttal, an der die Kreiswerke Main-Kinzig über ihre Tochterunternehmen Versorgungsservice Main-Kinzig beteiligt ist, ist laut Eurich Marktführer im Main-Kinzig-Kreis mit einem Marktanteil von 60 Prozent. Betrieben werden unter anderem Anlagen in Bruchköbel, Neuberg oder auf der Mülldeponie Hailer, weitere zehn Anlagen befinden sich laut Eurich aktuell in der Projektplanung, darunter Solarparks in Linsengericht, Bad Soden-Salmünster und Jossgrund, eine noch größere Anlage als in Hasselroth soll in naher Zukunft im Nachbarort Freigericht entstehen.

»Wir waren fix «, freute sich Bürgermeister Pfeifer über die schnelle Umsetzung des Projekts. Lediglich zwölf Monate habe es vom Aufstellungsbeschluss im Oktober 2021 bis zum Baurecht gedauert, im Februar 2023 standen dann bereits die ersten Bauzäune.

Solarpark 2 Neuenhaßlau im Bereich Lerchenberg

Der Solarpark 1 Niedermittlau entsteht nordwestlich der Bahnhofssiedlung Niedermittlau in Richtung Meerholz, erstreckt sich über eine Fläche von 48.727 Quadratmetern und grenzt an die Bahnstrecke Frankfurt-Fulda an. Laut Pfeifer haben man sich bemüht, alle Grundstückseigentümer und Anwohner im Vorfeld bei Bürgerversammlungen einzubinden, was bei zwei Grundstückseigentümern allerdings nicht gelungen sei. » Vermutlich glauben sie, dass das hier irgendwann Bauland wird« , habe man diese beide Grundstücke schließlich von den Planungen ausgrenzt.

Der Solarpark 2 Neuenhaßlau wird im Bereich Lerchenberg entstehen, ebenfalls unweit der Bahnlinie, in fußläufiger Nähe zu Friedhof und Hundeplatz. Hier haben alle Grundstückseigentümer einer Nutzung zugestimmt und erhalten hierfür wie auch in Niedermittlau eine Pacht. Der Solarpark erstreckt sich in Neuenhaßlau auf eine Fläche von 49.943 Quadratmetern.

Eingespeist wird der durch die Sonneneinstrahlung erzeugte Strom über noch zu verlegende Kabel in das Umspannwerk in Niedermittlau.

Über die Betriebszeit sollen die Anlagen mit einer Leistung von 12 Megawatt mehr als 200 Millionen Kilowatt Strom erzeugen und damit 3150 Haushalte versorgen. Laut next energy-Geschäftsführer Eurich erspart die Anlage der Umwelt einen CO2-Ausstoß von mehr als 6000 Tonnen pro Jahr.

Andreas Ziegert