Zwei Schaafheimer Ortsteile profitieren

ÖPNV: Dadina und Kommunen bauen weitere Bushaltestellen barrierefrei aus

In Schlierbach wird die Haltestelle »Rathaus« auf Höhe der Schaafheimer Straße 6 auf der Nordseite ausgebaut.

Bei der aktuellen »Tranche« handelt es sich um einen Teil jener Gesamtmodernisierung, die schon seit ein paar Jahren in Gang ist und die größtenteils vom Land Hessen bezahlt wird. Die Dadina stellte beispielsweise 2017 und 2018 Förderanträge für insgesamt 53 Haltestellen im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Der Ausbau dieser Haltestellen - und zuvor einiger weiterer - ist inzwischen fast vollständig realisiert. Sichtbar wird die neue Infrastruktur am Zu- und Ausstieg im Ostkreis schon jetzt beispielsweise an der Dieburger Haltestelle »Hochschule Nord« (Ausbau 2016) und im Schaafheimer Ortsteil Radheim an der Haltestelle »Radheim Ost« in beiden Richtungen (Teil des Projekts 2018).

Die nun ins Visier genommenen 33 Haltestellen werden aus dem Fördertopf 2019 finanziert und sind jetzt reif für die Umsetzung. Barrierefrei ausgebaut werden je vier Haltestellen in Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Ober-Ramstadt, Weiterstadt und Mühltal sowie je drei in Schaafheim, Fischbachtal und Seeheim-Jugenheim. Mit je zwei Haltestellen beteiligen sich Dieburg und Otzberg. Die Gesamtinvestition beträgt 1,5 Millionen Euro, von denen das Land Hessen rund 1,1 Millionen trägt. Den Restbetrag teilen sich die Kommunen und die Dadina. Die Kosten pro Haltestelle belaufen sich auf durchschnittlich 45.000 Euro.

Baubeginn war im Juni mit einer Haltestelle in Weiterstadt-Riedbahn. In Groß-Umstadt, Schaafheim und Dieburg wurde mit dem Ausbau der nächsten Haltestellen noch nicht begonnen. Nach und nach an die Reihe kommen sollen in Groß-Umstadt (je beidseitig) die Haltestellen »Habitzheimer Straße« und »Max-Planck-Gymnasium«. In Schaafheim profitieren zwei Ortsteile: In Radheim werden die Haltestellen »Alte Schule« auf beiden Straßenseiten barrierefrei; in Schlierbach wird die Haltestelle »Rathaus« auf der Nordseite ausgebaut. In Dieburg kommt das Industriegebiet dran - beidseitig mit der Haltestelle »Dammweg«.

Während der Ausbau der über den Förderantrag 2019 bewilligten Haltestellen Fahrt aufnimmt, hat die Dadina bereits den Antrag für den beim Hessischen Verkehrsministerium angesiedelten Fördertopf 2020 eingereicht. Geprüft wird von der Landeshauptstadt in diesem Zug der Ausbau von 40 weiteren Haltestellen. Darunter sind auch die Schlierbacher Haltestellen »Neue Straße« (beide Richtungen), die Schaafheimer Haltestelle »Heimatring« (Richtung Babenhausen) und die Dieburger Haltestelle »Groß-Zimmerner-Straße« (beide Richtungen). Insgesamt gibt es in Schaafheim - inklusive der Ortsteile Mosbach, Radheim und Schlierbach - 18 Haltestellen, je meist auf beiden Straßenseiten. In Dieburg sind es 23.

