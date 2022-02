Zwei Jahre nach Amokfahrt: Volkmarsen blickt nach vorn

Verurteilung des Täters zu lebenslanger Haftstrafe sorgt für Erleichterung in der Kleinstadt

Volkmarsen 23.02.2022 - 09:49 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Blick auf das Auto (M), das in einen Rosenmontagsumzug in Volkmarsen gefahren ist.

Vor zwei Jahren raste ein Autofahrer vorsätzlich in den Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg). 88 Menschen, darunter 26 Kinder, wurden bei der Attacke teilweise schwer verletzt. Es grenze an ein Wunder, dass niemand zu Tode kam, hieß es wiederholt im Prozess gegen den Täter vor dem Landgericht Kassel.

Der 31-jährige Deutsche habe Menschen gezielt verletzen und töten wollen, war der Vorsitzende Richter überzeugt, und verurteilte ihn unter anderem wegen 89-fachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Haftstrafe. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Am Ende der Haftzeit wird demnach die Gefährlichkeit des Täters in einer weiteren Hauptverhandlung geprüft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat Revision eingelegt.

Die Verurteilung sei so etwas wie ein Schlusspunkt, sagt der Bürgermeister von Volkmarsen, Hartmut Linnekugel. Der Prozess habe bei der Verarbeitung der Tat geholfen. «Es war ganz wichtig, dass die Opfer gehört wurden. Das war zwar eine Belastung, aber auch eine Befreiung.» Die Menschen seien erleichtert. «Sie empfinden das Urteil als gerecht, auch wenn die Befriedung nicht vollumfänglich ist.» Denn das Motiv des Täters ist offen geblieben. Er schweigt bis heute. Das laste nach wie vor schwer auf den Menschen, betont Linnekugel.

«Was bleibt, ist die Frage nach dem Warum», sagt auch Stadtbrandinspektor Kai Wiebusch. Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Kleinstadt erinnert sich an das Geschehen des 24. Februar 2020, als sei es gestern gewesen. Er war selbst Umzugsteilnehmer, stand mit dem Bürgermeister Hartmut Linnekugel auf einem Wagen, als der Alarm losging. Ein Unfall mit einer eingeklemmten Person, habe es geheißen. Wiebusch machte sich zunächst zu Fuß auf den Weg zum einige Hundert Meter entfernten Feuerwehrhaus. Eine vorbeifahrende Polizeistreife habe ihn das letzte Stück mitgenommen. «Im Streifenwagen kam dann die Durchsage, dass es mehrere Verletzte gibt. Da war schon klar, dass es sich um eine andere Lage handelt.»

Das Bild, das sich ihm am Tatort bot, hat sich eingebrannt. «Das war so einschneidend. Das vergisst man nicht», sagt Wiebusch. Verletzte Menschen hätten auf der Straße gelegen, darunter Freunde und viele Kinder. Doch in der Situation funktioniere man, helfe man. Erst im Nachhinein habe er realisiert, was an diesem Tag tatsächlich passiert ist.

Anders als zum ersten Jahrestag plant die Kommune in diesem Jahr keine offizielle Gedenkfeier. «Es gab zum Glück kein Todesopfer. Daher haben wir angeregt, auf eine entsprechende Veranstaltung zu verzichten», erklärt der Bürgermeister. Auch eine Gedenkstätte in der Stadt solle es nicht geben. Stattdessen sei eine Erinnerungsstätte in Form eines Waldsofas geplant. Der genaue Ort werde bald bekanntgegeben.

Die Tat habe die Volkmarser zusammengeschweißt, sagt Linnekugel. «Leider wurde das durch Corona konterkariert.» Der Austausch über das Geschehene sei pandemiebedingt nur eingeschränkt möglich gewesen, sagt auch Wiebusch. «Es wäre für viele leichter gewesen, das Ganze zu bewältigen, wenn wir seither wieder Karneval hätten feiern können», meint er.

Wie schon 2021 wird auch in diesem Jahr wegen des Infektionsgeschehens kein Rosenmontagszug in der nordhessischen Karnevalshochburg stattfinden können. «Aber im kommenden Jahr soll und kann hoffentlich wieder gefeiert werden», sagt Linnekugel. Karneval gehöre einfach zu Volkmarsen. Zum Einsatz kommen sollen dann die Fahrzeugbarrieren, die sich die Gemeinde zusammen mit umliegenden Kommunen nach der Attacke angeschafft hat.

Dennoch: Die Tat hat ihre Spuren hinterlassen. «Sie begegnet den Menschen immer wieder, wenn sie am Ort des Geschehens vorbeifahren», sagt der Bürgermeister. Sie sei zwar nicht mehr ganz so präsent, aber immer wieder Thema, berichtet auch Wiebusch. Beide hoffen, dass die Volkmarser irgendwann mit ihr abschließen und die Betroffenen ihr Trauma bald überwinden können. «Für die Opfer wird das aber wahrscheinlich noch lange dauern, vielleicht gelingt es ihnen auch nie», befürchtet Wiebusch. «Ich hoffe, dass sie irgendwann nicht mehr vor Angst zusammenzucken, wenn neben ihnen ein Motor laut aufheult.»

Nicole Schippers, dpa