Zuwachs im Jubiläumswald

Der An­drang ist be­acht­lich: Schon vor zehn Uhr ist an die­sem son­ni­gen Sams­tag­mor­gen mit dem Au­to kein Durch­kom­men mehr zum klei­nen Park­platz ober­halb des Schaaf­hei­mer Ju­bi­läums­walds, der an die­sem Tag um 67 Bäu­me wach­sen soll. Bür­gern wird da­mit Ge­le­gen­heit ge­ge­ben, sich un­ter En­trich­tung ei­nes sub­ven­tio­nie­ren fi­nan­zi­el­len Bei­trags an die­ser Pflanz­ak­ti­on zu be­tei­li­gen, der Na­tur Gu­tes zu tun und »ih­ren« Baum mar­kan­ten Ju­bi­läen oder auch ge­schätz­ten Mit­men­schen zu wid­men.