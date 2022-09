Zuschauer kehren an den Sickenhöfer See zurück

Sport: Moret-Triathlon des VfL Münster mit 563 Teilnehmern - B26 am Sonntag zwischen Altheim und Babenhausen voll gesperrt

Babenhausen 15.09.2022 - 14:54 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Seit 2020 sind Start und Ziel der aufwendigsten und für den Verein finanziell wichtigsten VfL-Veranstaltung nicht mehr am Altheimer Sportzentrum zu finden, sondern (wie Schwimmstrecke und erste Wechselzone schon lange) an besagtem See westlich von Babenhausen. Vor zwei Jahren implementierte der Verein zudem eine neue, fünf Kilometer lange Laufstrecke im Feld westlich der Stadt respektive südlich der B26. Auf der Bundesstraße befindet sich auch größtenteils die flache, schnelle, am Sonntag von 7.30 bis 15 Uhr voll gesperrte und teils mehrmals zu bewältigende Radstrecke. Sie führt vom See nach Altheim, über einen südlichen Abstecher bis zum Wendepunkt gen Richen und wieder retour.

Der VfL Münster gehörte zu den ganz wenigen Ausrichtern größerer Sportevents in Hessen, die 2020 wie 2021 trotz Corona einen Weg fanden, ihre Wettbewerbe durchzuführen. Dazu trug auch die Abkehr vom einstigen Stammtermin im Juni bei. In den beiden Vorjahren durfte jedoch noch kein Publikum auf die Eventfläche am See. Das ist nun anders: Der VfL hofft gerade dort auf viele Zuschauer, die für Stimmung sorgen und die Triathleten anfeuern. Der Eintritt zum See ist frei.

Die Teilnehmer werden wieder aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen stammen: Von den C-Schülern bis zu den Senioren bieten die Münsterer Macher für jeden etwas. Volljährige können aus Sprint-, Olympia- und Mitteldistanz wählen. Gerade letztere Strecke begründet zum guten Teil den Mythos des Moret-Triathlons und lockt Teilnehmer aus ganz Deutschland an. Die Radstrecke ist inzwischen aber deutlich schneller und flacher als ehemalige Routen.

Über alle Rennen hinweg verzeichnet der VfL Münster 563 Meldungen. »Mit diesem Stand sind wir sehr zufrieden, anders als mit dem Wetterbericht«, sagt Rennleiter Andreas Kropp und spielt auf die erwartete feucht-kühle Witterung an, aufgrund der er mit einer relativ großen No-Show-Rate gemeldeter Athleten rechnet. Mit Blick auf die Meldezahlen sind Mitteldistanz (131 Teilnehmer) und Olympische Distanz (124) am stärksten gefragt.

jed