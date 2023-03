Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Evakuierung in Hanau: Zusammenhalten im Ausnahmezustand

Hanau 12.03.2023 - 15:32 Uhr 2 Min.

Pizza und Spiele: Bewohner des Hanauer Fischerhauses in der Kathinka-Platzhoff-Stiftung warten im Gemeindezentrum der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde darauf, dass die Bombe entschärft wird und sie zurück nach Hause können. Foto: Christina Hehn-Reis Polizeibeamte gehen im Evakuierungsgebiet von Haus zu Haus, um Bewohner darauf hinzuweisen, ihre Wohnungen zu verlassen. Foto: Sebastian Christoph Gollnow (dpa) Rettungskräfte bringen im Evakuierungsgebiet vor der Entschärfung eines Blindgängers einen bettlägrigen Mann aus einer Wohnung. Foto: Sebastian Christoph Gollnow (dpa)

Zudem gab es Initiativen, damit gerade ältere Menschen nicht in der als Massenaufnahme ausgelegten August-Schärttner-Halle untergebracht werden mussten. Der Sprengkörper war am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden worden. Bereits am Samstag waren deshalb vier Altenwohnheime und Wohnstifte evakuiert worden.

Alle anderen 17.000 in die Evakuierung fallenden Menschen sollten am Sonntag um 9 Uhr den Sperrbereich verlassen haben. Und so verbrachten beispielsweise 16 Bewohnerinnen und Bewohner des am Postcarree gelegenen Fischerhauses der Kathinka-Platzhoff-Stiftung den Sonntag im 350 Meter entfernten Gemeindezentrum der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde.

Stiftung und Kirche hatten das am Freitag spontan vereinbart und in enger Zusammenarbeit das Zentrum für die Aufnahme hergerichtet. Am Sonntag um 8.45 Uhr spazierten die Fischerhaus-Bewohner im Alter von Mitte 70 bis 90 gemeinsam zum Gemeindezentrum. Dort wurden sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kathinka-Platzhoff-Stiftung unterhalten: Es gab Pizza und Kuchen, Spiele und Lektüre waren vorhanden – und die Fischerhaus-Bewohner wurden laufend über den neuesten Stand der Bombenentschärfung informiert.

Spiele zum Zeitvertreib

Die Hanauer Straßenbahn GmbH brachte nach Angaben von Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zwischen 8.45 und 12 Uhr mehr als 200 Menschen mit Bussen vom Freiheitsplatz in die August-Schärttner-Halle. Dort hatten beispielsweise Sandra und Ralph Glück, die ein Spielwarengeschäft in Hanau betreiben, sofort nach Bekanntwerden der Evakuierungen Spielsammlungen für Kinder und Familien, Hula-Hoop-Reifen und anderes Spielzeug zur Verfügung gestellt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Hanau versorgten die Menschen in der Halle mit Wasser aus ihrem Trinkwasser-Brunnen. Viele Evakuierte hatten ihre Haustiere - Hunde und Katzen - mitgenommen.

750 Rettungskräfte

Beim Bürgertelefon der Stadt Hanau hatten sich etwa 130 Menschen gemeldet, die beim Verlassen des Sperrbereiches um Hilfe baten. Dazu waren etwa 110 Krankentransporte notwendig. Im Einsatz waren insgesamt etwa 750 Rettungskräfte. Während der Sperrung wurden zahlreiche Buslinien umgeleitet oder entfielen.

Die Polizei ging von Haus zu Haus, um zu überprüfen, ob die Menschen ihre Wohnungen verlassen. In Sozialen Netzwerken kam es deshalb zu heftigen Anfeindungen gegen die Stadt Hanau, nachdem Oberbürgermeister Kaminsky gegen Mittag gemeldet hatte, »etwa 70 Prozent des Sperrbereichs« sei evakuiert. Darauf reagierten vor allem Personen wütend, die bereits vor oder um 9 Uhr - wie es in gefordert worden war - ihre Wohnungen verlassen hatten. Tatsächlich war Kaminskys Meldung irreführend: Bis Sonntagmittag hatten Einsatzkräfte 70 Prozent der betroffenen Wohnungen kontrolliert, ob sie verlassen wurden.

»Bis zum nächsten Fund«

Der Sperrbereich wurde um 14.56 Uhr wieder freigegeben. Viele Betroffene reagierten darauf in Sozialen Netzwerken begeistert über das schnelle Ende der Entschärfung - und manche nahmen es mit Humor: So schrieb der Facebook-Nutzer »Le Fronge«: »Sehr gut. Vielen Dank. Dann bis zum nächsten Bombenfund.«

Der Sprengkörper war vom Kampfmittelräumdienst als nicht akut gefährlich eingestuft worden.»Wir konnten die Bombe sehr gut entschärfen«, sagte Sprengmeister Alexander Majunke vom hessischen Kampfmittelräumdienst. Es sei reibungslos abgelaufen.

OLIVER PIETSCHMANN UND STEFAN REIS