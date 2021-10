Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zulassungsstelle Main-Kinzig: Änderungen bei Terminvergabe

Behörden: Ab 1. November startet ein Online-Buchungsportal und ersetzt die Anfrage per E-Mail

Hanau 28.10.2021

Der Termin ist laut Pressemitteilung vom Antragssteller frei wählbar während der Öffnungszeiten und wird nicht mehr zugeteilt, sodass für die Kundschaft mehr Flexibilität entsteht. Nach Buchung des Termins erhält der Kunde mit seiner Terminbestätigung eine Auflistung aller Unterlagen, die für das Anliegen mitzubringen sind. Für kompliziertere Anliegen oder Rückfragen aller Art steht die Zulassungsstelle des Main-Kinzig-Kreises unter zulassung@mkk.de zur Verfügung.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, am Schnellschalter in den Außenstellen Linsengericht und Hanau folgende Dienstleistungen ohne Termin während den Öffnungszeiten zu nutzen: Abmeldung, Kurzzeitkennzeichen, Adressänderungen innerhalb des Main-Kinzig-Kreises (außer Stadt Hanau), Umschreibung des eigenen Fahrzeugs nach Umzug in den Main-Kinzig-Kreis (außer Stadt Hanau) und Ersatzausstellung Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen.

Zudem weist die Zulassungsstelle des Main-Kinzig-Kreises nochmals darauf hin, dass für Bürger der Stadt Hanau ausschließlich die Zulassungsbehörde der Stadt Hanau im Citycenter zuständig ist.

