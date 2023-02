Zukunft des Odenwald-Schlachthofs gesichert

Kreistag Darmstadt-Dieburg: Übernahme einer Bürgschaft beschlossen - Nächster Schritt Richtung Modernisierung

Kreis Darmstadt-Dieburg 17.02.2023

Die Gebäude des Odenwald-Schlachthofs bei Brensbach sollen in Kürze möglichst komplett den Landkreisen Darmstadt-Dieburg und Odenwald gehören und modernisiert werden. Für den Schlachtbetrieb bleiben sie verpachtet.

Regional schlachten lassen konnten Bauern ihre Tiere bis vor einiger Zeit auch noch in Bensheim und Mannheim. Beide Möglichkeiten existieren inzwischen aber nicht mehr, weshalb der Odenwald-Schlachthof am Ortsrand von Brensbach etwa für die Betriebe im Kreis Darmstadt-Dieburg die letzte Option in der näheren Umgebung darstellt. Die Kreispolitiker in Darmstadt-Dieburg und Odenwald sind sich einig, dass die regionale Produktion und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte wünschens-, erhaltens- und stärkenswert ist und der Odenwald-Schlachthof dabei eine zentrale Rolle spielt. Schließlich gelten kurze Transportwege als klarer Pluspunkt im Tier- und Umweltschutz.

Der Odenwald-Schlachthof ist eine Konstruktion aus zwei Gesellschaften. Zur Errichtung und Verpachtung einer Schlachthof-Immobilie wurde einst die Odenwald Schlachthof Bauträger-Gesellschaft gegründet, deren Gesellschafteranteile künftig möglichst ausschließlich den beiden Landkreisen gehören sollen. Dafür müssen sie aber möglichst vollständig die Anteile der vielen anderen Gesellschafter übernehmen.

Allein zehn weitere Kommunen und 40 privatrechtliche Gesellschaften oder Privatpersonen - etwa Metzger und Landwirte - hielten bis zum gemeinsamen Vorstoß der beiden Landkreise Anteile an der Bauträger GmbH. Bislang haben 74 Prozent der Gesellschafter schriftlich zugestimmt, ihre Anteile an die Kreise zu übertragen.

Wer seine Anteile behält, dem drohen Zuzahlungen aus eigener Tasche, weil der Odenwald-Schlachthof modernisierungsbedürftig ist und ihn in investiert werden muss. Der geplante Umbau soll unter anderem dazu führen, dass in Brensbach auch Schweine mit mehr als 150 Kilo Gewicht geschlachtet werden können. Gerade Bioschweine leben länger und werden schwerer (oft 200 Kilo). Sie konnten trotz entsprechender Zertifizierung des Odenwald-Schlachthofs dort wegen zu kleiner Vorrichtungen bisher de facto nicht geschlachtet werden.

In Abgrenzung zur Bauträger-Gesellschaft liegt der Betrieb des Schlachthofs in den Händen der Odenwald Schlachthof Betriebsgesellschaft. Sie hat die Immobilie inklusive des Schlachtbandes von der Bauträgergesellschaft gepachtet. Mit dem täglichen Schlachtbetrieb selbst werden die Landkreise Darmstadt-Dieburg und Odenwald auch weiter nichts zu tun haben.

Die bauliche Modernisierung, die sie über die Bauträger-Gesellschaft durchführen wollen, soll aber die Schlachtkapazität erhöhen, womit die Immobilie dann auch für den pachtenden Betreiber attraktiver wird. Aktuell werden in Brensbach pro Woche rund 400 Schweine, 70 bis 100 Rindern sowie selten Schafen und Ziegen geschlachtet. Die Zahl der Schweine beispielsweise könnte auf bis zu 800 steigen.

