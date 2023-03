Ziel: Windpark an der Landesgrenze gemeinsam realisieren

Gemeindevertretung: Mehrheit in Freigericht für gemeinsame Steuerungsgruppe mit Alzenau - Gremium tagt nichtöffentlich

Alzenau 17.03.2023 - 14:28 Uhr 1 Min.

Das Ergebnis spiegelt in etwa das Verhältnis zwischen Befürwortern und Gegnern von Windrädern auf der im hessischen Regionalplan ausgewiesenen, rund 83 Hektar großen Windkraft-Vorrangfläche im Wald oberhalb der »Hessenkurve« bei früheren Diskussionen. Bauen wollen SPD, Grüne und die UWG, dagegen sind die CDU, die Fraktionen Gemeinsam für Freigericht (GfF) und Die Freigerichter (DF). So verliefen auch die Fronten vor einem Bürgerentscheid im vergangenen Juli, der dann eine Mehrheit für den Windpark auf hessischer Seite erbrachte.

In das Vorhaben der Nachbarn jenseits der Landesgrenze mit eigenen Windrädern einzusteigen und das Projekt gemeinsam zu planen, hat der Alzenauer Stadtrat nach Aussage des Freigerichter Gemeindevertreters Manfred Kirschning (SPD) bereits im November beschlossen - ohne Gegenstimmen, wie der Sozialdemokrat betonte. Da nun auch die Ausweisung von Windkraft-Vorrangflächen am bayerischen Untermain in Aussicht stehe, bekomme Alzenau voraussichtlich seine Chance.

Diskussionen in der Sache gab es am Donnerstag im Freigerichter Plenum nicht mehr. Umstritten blieb ein Änderungsantrag der GfF, die Sitzungen der künftigen Steuerungsgruppe, die laut Vorlage einen Projektentwickler für den Windpark suchen und vorschlagen soll, öffentlich abzuhalten. Sowohl Waldemar Gogel (DfF) als auch Klaus Brönner (DF) forderten Transparenz bei einem »sehr sensiblen Thema« (Brönner).

In dem gemeinsamen Gremium fänden lediglich Beratungen statt, betonte dem gegenüber Achim Kreis (Grüne). Entscheidungen würden dagegen öffentlich in den Gemeindegremien getroffen. Laut Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) war in den bisher einvernehmlichen Vorgesprächen mit dem Alzenauer Amtskollegen Stephan Noll (CSU) von öffentlichen Sitzungen der Steuerungsgruppe keine Rede. Das Gremium solle »offene Diskussionen ohne Druck« und ohne politisches »Schaulaufen« sicherstellen. Im dezimierten Plenum, das sonst 37 Gemeindevertreter umfasst, scheiterte der GfF-Vorstoß letztlich bei 13 gegen 13 an Stimmengleichheit.

Besetzt werden soll die Freigerichter Bank in der Steuerungsgruppe laut Beschluss vom Donnerstag mit Rathauschef Eitz, dem Klimaschutzmanager der Gemeinde sowie den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses. Laut Zeitplan tritt das Gremium erstmals am 25. März zusammen, um in einem Workshop die Auswahlkriterien für den Projektierer festzulegen. Danach soll das Bewerberfeld zunächst auf zehn, in der zweiten Stufe auf drei Anbieter eingegrenzt, im Sommer dann in Freigerichts Gemeindevertretung und im Alzenauer Stadtrat entschieden werden.

Oliver Klemt